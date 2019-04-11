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    Суспільство

    Як у Манжосова пояснили те, що екс-кварталівець відмовився оприлюднювати компромат

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    Як у Манжосова пояснили те, що екс-кварталівець відмовився оприлюднювати компромат

    «Я приїхав, побачив своїх колишніх друзів і змінив рішення»

    Піарники Дениса Манжосова переслали до редакції Українських Новин, де мала відбутись його прес-конференція, його смс-повідомлення з вибаченнями і поясненнями його поведінки.

    «Мені все ранок дзвонять, пишуть, погрожують і т.д. Я приїхав, побачив своїх колишніх друзів і змінив рішення. Приношу свої вибачення всім присутнім. В протягом 2 годин я запишу і викладу своє звернення. Я вважаю, так буде правильно», - йдеться в повідомленні.

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    Фото: strana.ua

    Нагадаємо, 11 квітня в обід Манжосов мав розповісти, як і чому розійшлися його шляхи з Володимиром Зеленським, другом дитинства, партнером «95 Кварталу», що відбувається за лаштунками, чи є у студії покровителі.

    Як з’ясувалось, Манжосов прийшов за годину до початку конференції, походив у приміщенні, потім сів на таксі та зник.

    За півгодини до початку конференції в «Українських новинах» прийшли діючі учасники студії «Квартал 95» Олександр Пікалов та Артем Гагарін. Пікалов відразу звинуватив свого колишнього друга в тому, що той проводить прес-конференцію за гроші.

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    «Є інформація, що він взяв гроші за це», - сказав Пікалов.

    При цьому він додав, що не бачив Манжосова близько 6 років і не знає, про що він буде розповідати.

    Нагадаємо, У 1997 році Денис Манжосов разом з Володимиром Зеленським та Олександром Пікаловим створили команду КВН «95-й квартал». У 2002 році на базі команди була створена «Студія Квартал 95». На початку 2013 року через конфлікт з колегами Денис Манжосов покинув «квартал». Прес-служба студії обмежилася повідомленням про те, що припиняє співпрацю з Манжосовим. Причини конфлікту досі не відомі.

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