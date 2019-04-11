Прес-конференція колишнього партнера Зеленського зірвана. Він зник



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Денис Манжосов – друг дитинства Володимира Зеленського та співзасновник «95 Кварталу»

Денис Манжосов перед прес-конференцією вийшов перекурити, сів у машину чи таксі і на цьому його сліди зникли.

Прес-конференція колишнього партнера Зеленського зірвана. Він зник. Про це повідомив директор інформагенства «Українські новини» Денис Іванеско.

Друг дитинства Володимира Зеленського, співзасновника «95 Кварталу» Денис Манжосов прибув за годину в зал, він ознайомився з територією, потім вийшов перекурити, сів у машину чи таксі і на цьому його сліди зникли.

«Станом на зараз, спікера не буде. Організатори повідомили нам таку інформацію: пан Манжосов прибув в цей зал за годину до початку до конференції. Його бачили деякі ЗМІ, і одна з наших працівниць. Він ознайомився з територією, потім вийшов на подвір’я перекурити, сів у таксі або в якусь іншу машину і на цьому його сліди кудись зникли», - розповів Іванеско.

Також він додав, що організатори конференції, які орендували у нас цей зал, не можуть зв’язатись з Манжосовим.

Перед прес-конференцією до агентства прибули рятувальні служби, через начебто замінування.

Як повідомлялось, сьогодні о 15:30 в прес-центрі ІА «Українські новини» колишній артист «95 кварталу» мав дати викривальну прес-конференцію.

У 1997 році Денис Манжосов разом з Володимиром Зеленським та Олександром Пікаловим створили команду КВН «95-й квартал». У 2002 році на базі команди була створена «Студія Квартал 95». На початку 2013 року через конфлікт з колегами Денис Манжосов покинув «квартал». Прес-служба студії обмежилася повідомленням про те, що припиняє співпрацю з Манжосовим. Причини конфлікту досі не відомі.

Сьогодні соціологічна група «Рейтинг» оприлюнила дані, згідно з якими у другому турі виборів 2019 в Україні Володимир Зеленський випереджаєчинного президента Петра Порошенка в 2,5 рази.

Також повідомлялося, що у Зеленського обурені відеороликом, де фура збиває шоумена.

Нагадаємо, 10 квітня президент Петро Порошенко здав спеціалістам Добровільної антидопінгової організації VADA. Їх будуть досліджувати у лабораторії в США.

Порошенко повідомив, що не оплачував аналізи, які він здав VADA, і не знає, скільки вони коштують.

Як відомо, представники VADA чекали, що на НСК «Олімпійський» до 18:00 можливо прибуде для здачі аналізів також кандидат в президенти Володимир Зеленський.

Президент України Петро Порошенко наголошує на важливості надання повної інформації про кандидатів, які балотуються на найвищу державну посаду, в тому числі щодо стану їхнього здоров’я. Глава держави підкреслив, що українці повинні мати гарантії того, що до прийняття відповідальних державних рішень не буде допущено людину, яка має наркотичну чи алкогольну залежність.

Раніше Володимир Кличко закликав кандидатів на пост президента Петра Порошенка і Володимира Зеленського прийти 10 квітня на НСК «Олімпійський» між 15 і 18 годинами і здати аналізи представникам антидопінгової організації VADA, які приїхали в Київ.