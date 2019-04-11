Колишній артист «95 кварталу» сьогодні дасть викривальну прес-конференцію



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Денис Манжосов покинув «95 Квартал» шість років тому

Конфлікт між Манжосовим і Зеленським стався у 2013 році

Сьогодні, 11 квітня, в Києві відбудеться прес-конференція Дениса Манжосова – друга дитинства Володимира Зеленського, співзасновника «95 Кварталу». Про це повідомляється в анонсі події на «Українських новинах».

Зокрема, він розповість, як і чому розійшлися його шляхи з Володимиром Зеленським, другом дитинства, партнером по КВН «95 Кварталу», що відбувається за лаштунками, чи є у студії покровителі. Манжосов відповість на питання журналістів про кандидата Зеленського, і його оточення, прокоментує скандал навколо здачі аналізів.

Прес-конференція відбудеться в прес-центрі ІА «Українські новини» о 15:30.

У 1997 році Денис Манжосов разом з Володимиром Зеленським та Олександром Пікаловим створили команду КВН «95-й квартал». У 2002 році на базі команди була створена «Студія Квартал 95». На початку 2013 року через конфлікт з колегами Денис Манжосов покинув «квартал». Прес-служба студії обмежилася повідомленням про те, що припиняє співпрацю з Манжосовим. Причини конфлікту досі не відомі.

Сьогодні соціологічна група «Рейтинг» оприлюнила дані, згідно з якими у другому турі виборів 2019 в Україні Володимир Зеленський випереджає чинного президента Петра Порошенка в 2,5 рази.

Також повідомлялося, що у Зеленського обурені відеороликом, де фура збиває шоумена.

Нагадаємо, 10 квітня президент Петро Порошенко здав спеціалістам Добровільної антидопінгової організації VADA. Їх будуть досліджувати у лабораторії в США.

Порошенко повідомив, що не оплачував аналізи, які він здав VADA, і не знає, скільки вони коштують.

Як відомо, представники VADA чекали, що на НСК «Олімпійський» до 18:00 можливо прибуде для здачі аналізів також кандидат в президенти Володимир Зеленський.

Президент України Петро Порошенко наголошує на важливості надання повної інформації про кандидатів, які балотуються на найвищу державну посаду, в тому числі щодо стану їхнього здоров’я. Глава держави підкреслив, що українці повинні мати гарантії того, що до прийняття відповідальних державних рішень не буде допущено людину, яка має наркотичну чи алкогольну залежність.

Раніше Володимир Кличко закликав кандидатів на пост президента Петра Порошенка і Володимира Зеленського прийти 10 квітня на НСК «Олімпійський» між 15 і 18 годинами і здати аналізи представникам антидопінгової організації VADA, які приїхали в Київ.