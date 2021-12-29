Як встановити ялинку і не спалити дім: поради рятувальників

Рятувальники радять не запалювати бенгальські вогні у квартирі

За інформацією надзвичайників, під час новорічно-різдвяних свят кількість пожеж збільшується удвічі. Тому рятувальники наполягають, аби всі дотримувалися чітких правил, щоб вберегти себе та оселю від займання, пише 24 канал.

За словами начальника управління із запобігання надзвичайних ситуацій ДСНС Ігоря Брегіна, кожен, хто хоче встановити новорічне дерево у домі, повинен слідувати кільком простим правилам:

встановити ялинку на тверду основу, аби вона не перекинулась;

перед оздобленням гірляндами, перевірити їх на цілісність та ізоляцію;

увімкнути гірлянду в мережу й пересвідчитись, що вона не нагрівається, а всі діоди світяться;

не оздоблювати дерево легкозаймистими матеріалами;

якщо ж ялинка зайнялася, потрібно знеструмити помешкання, а дерево накрити мокрою тканиною.

Крім того, американський Націнститут стандартів і технологій радить зволожувати ялинку, оскільки сухе дерево вогонь спопеляє за лічені секунди. Натомість якщо його обприскувати водою, є більші шанси врятувати свій дім.

Як розрізнити якісну піротехніку

Однак не лише гірлянди, а й піротехніка може заподіяти шкоди. Особливо, якщо феєрверки та петарди придбали у підозрілих продавців без відповідної сертифікації.

«На виробі все має бути написано українською мовою. Крім того, обов'язкове маркування трилисником і зазначення органу, який проводив оцінку типу піротехнічної продукції», – підкреслив інспектор відділу пожежної безпеки ДСНС Львівщини Андрій Бендина.

Неправильне поводження з піротехнікою та несправні гірлянди можуть не лише пошкодити житло, а й призвести до травм та каліцтва. Рятувальники радять не запалювати бенгальські вогні у квартирі, не залишати увімкненою гірлянду на ніч, а ялинку ставити якомога далі від меблів, штор та особливо обігрівачів.