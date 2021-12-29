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    Італійське місто пропонує житло в оренду за один євро на місяць

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    На італійському острові Сардинія почали здавати нерухомість в оренду за один євро - Італійське місто пропонує житло в оренду за один євро на місяць
    На італійському острові Сардинія почали здавати нерухомість в оренду за один євро
    фото: idealista.it

    В акції можуть брати участь як італійські, так і іноземні громадяни

    В італійському місті Оллолаї на острові Сардинія почали здавати нерухомість в оренду за рекордно низькою єдиною ставкою – один євро на місяць. Як повідомляє Idealista, за останні кілька десятиліть населення міста сильно скоротилося і таким чином туди хочуть залучити нових жителів.

    Оллолаї – невелике поселення, віддалене від узбережжя Сардинії. Місцева адміністрація активно намагається вирішити проблему депопуляції, і одним із заходів стало здавання комерційної та житлової нерухомості в оренду за пільговими ставками.

    Спочатку потенційним наймачам запропонують близько 30 будинків та 20 комерційних приміщень.

    В акції можуть брати участь як італійські, так і іноземні громадяни. Основна вимога – підтвердити своє бажання переїхати до муніципалітету Оллолаї та наявність плану життя у сардинській глушині (його попросять розкрити під час спеціальної співбесіди).

    Орендна плата у розмірі один євро стягуватиметься протягом п'яти років, після чого її збільшать до ринкового рівня (приблизно 250 євро на місяць).

    У 2018 році влада Оллолаї оголосила розпродаж нерухомості за один євро. Покупцям запропонували приблизно 200 будинків та ідеальне життя в оточенні озер, річок та пагорбів. Вартість реконструкції застарілих будівель тоді оцінювалася у 25 тисяч євро за кожен об'єкт.

    До слова, італійське містечко Лауренцана, розташоване в районі Базіліката, оголосило розпродаж занедбаних будинків по одному євро. Однак, на відміну від інших населених пунктів країни, що беруть участь у схожій акції, Лауренцана надає особливо вигідні умови – майбутньому власнику не доведеться платити страховий депозит.

    Теги: нерухомість Італія житло місто
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    Італійське місто пропонує житло в оренду за один євро на місяць