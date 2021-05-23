Яке свято 23 травня, прикмети і заборони

Цієї неділі не рекомендується працювати в саду і чіпати землю

Сьогодні, 23 травня, православні християни вшановують пам'ять апостола Симона Зилота. У світі відзначають Всесвітній день черепахи.

Всесвітній день черепахи

23 травня у багатьох країнах відзначається Всесвітній день черепахи (World Turtle Day) – тварини, що символізує мудрість, багатство і довголіття.

Це незвичайне свято зародилося в 2000 році за ініціативою Американського товариства порятунку черепах (American Tortoise Rescue). Ця організація була заснована ентузіастами в 1990 році в Малібу (штат Каліфорнія, США) для збереження популяції черепах, що живуть в околицях міста.

Метою свята стало привернення уваги громадськості до проблеми загибелі великої кількості черепах через сусідство з людьми. В цей день у всіх місцях проживання черепах проводяться акції, під час яких добровольці рятують тварин, роблячи для них переходи під жвавими шосе в місцях міграції або в інших небезпечних місцях. Також учасники акцій добиваються для морських берегів, де морські черепахи відкладають яйця, статусу охоронних законом територій.

Саме святкування включає в себе маскаради в костюмах черепах з веселими сценками з життя тварин, танці черепах і розсилку веселих листівок з їх зображенням. Досить включити фантазію, і ви теж зможете підтримати цю чудову традицію.

Симонів день

Народне свято Симонів день відзначається 23 травня 2021 року (дата за старим стилем – 10 травня). За церковним календарем в цей день вшановують апостола Симона Зилота.

Історія

Симон був зведеним братом Спасителя від першого шлюбу святого Йосипа. Жив в I столітті в Кані Галілейській. Був простим рибалкою. На третій день після повернення Спасителя в місті святкували весілля Симона. Під час урочистостей закінчилося вино. Це могло обернутися ганьбою для молодого подружжя і вважалося поганою ознакою.

У цей момент відбулося перше чудо Христове. Марія попросила сина допомогти молодим. З волі Ісуса вода в чанах перетворилася в гарне смачне вино. Побачивши це чудо, Симон увірував в Господа всією душею. Він залишив молоду дружину і пішов з братом. Згодом Симон став не тільки Його учнем, але і одним з дванадцяти апостолів.

Так як про життя святого більше залишилося усних переказів, ніж письмових, в його подальшій долі є деякі розбіжності. Симон відвідав Юдею, Мавританію, Єгипет та Лівію, де ніс слово Боже. Далі версії розходяться. Також достеменно невідомо, як саме помер апостол – на хресті або його розпиляли пилою. Але немає ніяких сумнівів, що він прийняв мученицьку смерть.

Традиції та обряди

Святий Симон вважається покровителем всяких трав і помічником в пошуках скарбу. Тому день ідеально підходить для збору цілющих трав, коріння і пошуку скарбів. Перед тим, як відправитися за зборами, необхідно помитися, надіти все чисте і попросити благословення у Матінки-Землі. Деякі трави або коріння бажано збирають не голими руками, а чистим відрізом тканини, хусткою або рушником.

У Симонів день у ліжечка дитини ставлять новий віник. Якщо він швидко в'яне, значить, малюк скоро захворіє або вже хворий.

У цей день не прийнято працювати на землі. Заборонено встромляти в грунт будь-які гострі предмети, палиці, кілки і сільськогосподарський реманент.

Що не можна робити сьогодні

Суворо заборонено в цей день турбувати землю. Садити в неї що-небудь або встромляти. 23 травня найкраще пройтися по ній босими ногами. Вважається, що в цей день земля готова віддати свою силу.

Не рекомендується в цей день міняти свій імідж, в тому числі купувати незвичайні речі – довго вони не прослужать або з ними будуть пов'язані нехороші події.

Не варто пускати в цей день в будинок незнайомців. Непроханий гість, швидше за все, прийде з поганими намірами.

Народні прикмети

Дощ іде довго – літній сезон буде непогожим.

Купчасті хмари весь день на небі і до вечора не зникають – найближчі дні будуть сонячними і теплими.

Птахи до ранку співають – до дощу.

Якщо закріплений над вхідними дверима віник падає – це означає, що людина прийшла з нехорошими думками.

Іменини

У неділю, 23 травня, іменини відзначають Василь, Кирило, Лаврентій, Симон, Таїсія.