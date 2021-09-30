Ярош святкує ювілей: екслідеру «Правого сектора» – 50

Експрем'єр назвав Яроша «уособенням всіх тих, хто першим у важку годину став на захист нашої країни»

Колишній лідер «Правого сектора», екснардеп та учасник АТО Дмитро Ярош сьогодні відзначає 50-річний ювілей. Іменинника вже почали вітати в мережі.

«Дмитро Ярош – це український інтелігент ще й у древньоримському значенні – воїн, який чітко знає, що і як робити в бурхливий час», – написав у Facebook колишній прем’єр та ексміністр оборони Юрій Єхануров.

Він також назвав Яроша «уособенням всіх тих, хто першим у важку годину став на захист нашої країни».

Мер Дніпра Борис Філатов також привітав свого «брата».

«З Днем Народження, Брате мій. Нам є, що пригадати, тільки розповідати не варто. Навіть наша дружба починалася з того, що ти хотів ... прострелити мені коліно», – написав Філатов у Facebook.

Сам Дмитро Ярош так прокоментував свій ювілей:

«50. Я майже щасливий… Ще, дасть Бог, звільнимо окуповані українські території та розвалимо московську імперію… ось тоді все буде Україна!».

Довідка: Дмитро Ярош народився 30 вересня 1971 року в Кам'янському Дніпропетровської області — український громадсько-політичний діяч, колишній лідер організації «Правий сектор» (2014 – 2015), командувач Української добровольчої армії. Народний депутат України VIII скликання.

Від квітня 2014 року брав участь у формуванні добровольчих загонів для боротьби з російською агресією на сході України. 15 липня Дмитро Ярош оголосив про створення на базі силового блоку «Правого сектора» Добровольчого українського корпусу — добровільного недержавного воєнізованого формування, метою якого є захист територіальної цілісності та незалежності України.

21 січня 2015 у боях біля Донецька поранений внаслідок обстрілу з «Граду» (осколковий відкритий перелом нижньої третини плеча, легке поранення голови). 10 вересня 2015 року Дмитро Ярош був госпіталізований та прооперований.

У грудні 2015 року за ініціативи Яроша було створено Українську добровольчу армію на базі 5-го і 8-го батальйонів Добровольчого українського корпусу «Правий сектор».

Одружений, має сина Дмитра Яроша та двох доньок. Наразі екснардеп проживає у рідному Кам’янському.