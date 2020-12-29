На місці Зеленского я би пішов на мирову з Порошенком – Ярош

Дмитро Ярош каже, що Зеленському варто запропонувати Порошенку прем’єрський пост

Президенту України Володимиру Зеленському варто шукати порозуміння з колишнім очільником держави Петром Порошенком. Про це розповів командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош в етері програми телеканалу Еспресо «Студія Захід з Антоном Борковським».

«Страшні речі відбуваються. І за це ніхто не несе відповідальності. І, що б я зробив на місці Зеленського, я би забув про чвари з попереднім президентом, бо зрештою Петро Олексійович, хоч я не є його прихильником і маю до нього цілу купу зауважень, але заради держави, заради порятунку економіки, заради можливих досягнень у секторі національної безпеки й оборони, я би з ним пішов на мирову», – сказав Ярош.

За його словами, для досягнення цих цілей Зеленському варто запропонувати Порошенку прем’єрський пост. Також Ярош підкреслив, що Зеленському потрібно йти на контакти з представниками патріотичних сил.

«Контакти з ОПЗЖ, які у них відбуваються постійно і регулярно, призведуть до повстання українських патріотів в державі», – підкреслив Ярош.

Зазначимо, раніше Петро Порошенко вже заявляв, що президент Зеленський віддав правоохоронні й судові органи під контроль поплічникам Віктора Януковича.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський очолює президентський рейтинг, але рівень його підтримки продовжує поступово знижуватись.

Для українців Зеленський став головним розчаруванням 2020 року, але зберіг позицію політика року.