З серпня Словаччина відкриє всі пункти пропуску на кордоні з Україною

З 1 серпня на словацько-українському кордоні працюватимуть усі пункти пропуску

Зміни стосуються пішохідного пункту пропуску «Малі Селменці – Вельке Слеменце»

З 1 серпня на словацько-українському кордоні працюватимуть усі пункти пропуску. Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

«Відповідно до інформації, яка надійшла від Прикордонної поліції Словацької Республіки, з 1 серпня 2021 року в їх країні скасовуються обмеження, які стосуються роботи пунктів пропуску. Від цієї дати на українсько-словацькому кордоні працюватимуть усі пункти пропуску», – йдеться у повідомленні

У службі також додали, що зміни стосуються пішохідного пункту пропуску «Малі Селменці – Вельке Слеменце», де з 1 серпня здійснюватиметься пропуск щоденно з 9.00 до 21.00.

Зазначається, що через карантинні обмеження словацька влада тимчасово припинила роботу пункту пропуску «Вельке Слеменце» ще у листопаді 2020 року.

Уряд України скасував усі карантинні обмеження щодо роботи пунктів пропуску на кордоні з ЄС ще 20 травня минулого року.

Тим часом Україна планує запровадити самоізоляцію для невакцинованих мандрівників.

Крім того, Польща запровадила нові вимоги для авіатуристів. Вони стосуються й українців.