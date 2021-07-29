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    З серпня Словаччина відкриє всі пункти пропуску на кордоні з Україною

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    З 1 серпня на словацько-українському кордоні працюватимуть усі пункти пропуску - З серпня Словаччина відкриє всі пункти пропуску на кордоні з Україною
    З 1 серпня на словацько-українському кордоні працюватимуть усі пункти пропуску
    Фото: ДПСУ

    Зміни стосуються пішохідного пункту пропуску «Малі Селменці – Вельке Слеменце»

    З 1 серпня на словацько-українському кордоні працюватимуть усі пункти пропуску. Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

    «Відповідно до інформації, яка надійшла від Прикордонної поліції Словацької Республіки, з 1 серпня 2021 року в їх країні скасовуються обмеження, які стосуються роботи пунктів пропуску. Від цієї дати на українсько-словацькому кордоні працюватимуть усі пункти пропуску», – йдеться у повідомленні

    У службі також додали, що зміни стосуються пішохідного пункту пропуску «Малі Селменці – Вельке Слеменце», де з 1 серпня здійснюватиметься пропуск щоденно з 9.00 до 21.00.

    Зазначається, що через карантинні обмеження словацька влада тимчасово припинила роботу пункту пропуску «Вельке Слеменце» ще у листопаді 2020 року.

    Уряд України скасував усі карантинні обмеження щодо роботи пунктів пропуску на кордоні з ЄС ще 20 травня минулого року.

    Тим часом Україна планує запровадити самоізоляцію для невакцинованих мандрівників.

    Крім того, Польща запровадила нові вимоги для авіатуристів. Вони стосуються й українців.

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    Теги: МЗС ЄС Польща Словаччина кордон
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    З серпня Словаччина відкриє всі пункти пропуску на кордоні з Україною