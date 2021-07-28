Абу-Дабі скасовує карантин для українців

З кінця липня туристи з України зможуть відвідати Абу-Дабі без карантину

Уряд Абу-Дабі додав Україну в «зелений» перелік країн, громадянам яких дозволено відвідувати емірат без карантину.

З 31 липня туристи з України зможуть відвідати Абу-Дабі без карантину, лише з ПЛР-тестами.

Умови в’їзду в Абу-Дабі для українців:

обов’язковий негативний ПЛР-тест зроблений не раніше, ніж за 96 годин до посадки

при в’їзді в Абу-Дабі мандрівники в аеропорту зобов’язані пройти ПЛР-тест та самоізолюватися до отримання негативного результату.

Також мандрівники повинні будуть здати ПЛР-тест на шостий день (хто перебуває понад шість днів) і на дванадцятий день для громадян, які перебувають в Абу-Дабі 12 днів і більше.

Нагадаємо, 27 липня Іспанія відкрилась для українських туристів. Для усіх пасажирів (у тому числі для дітей), які прибувають до Іспанії повітряним або морським транспортом, у тому числі з метою транзиту до інших країн, має бути завчасно заповнений формуляр санітарного контролю (на порталі МОЗ Іспанії або завантаживши мобільний додаток Spain Travel Health –SpTH– на телефон) та отриманий QR код для надання на вимогу представників компанії перевізника перед посадкою, а також служб санітарного контролю в пункті пропуску в порту або аеропорту по прибуттю до Іспанії. Напередодні влада Люксембургу дозволила в'їзд українцям з будь-якою метою. Для відвідування країни потрібно надати сертифікат про вакцинацію від коронавірусу або негативний Covid-тест.

Як повідомлялося раніше, із 18 липня громадяни України можуть відвідувати Німеччину навіть за відсутності щеплень. Однак при вʼїзді мандрівники мають надавати актуальний негативний тест на коронавірус.