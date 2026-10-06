За Мадяра українці замовляють служіння у церквах (фотодоказ)

Записки подають літні люди та діти, однак у священників виникло питання, під яким ім’ям згадувати командувача Сил безпілотних систем

Українці замовляють у храмах та монастирях служіння за здоров’я командувача Сил безпілотних систем Роберта Бровді, відомого за позивним Мадяр. Фотографії записок, які віряни передають для згадування військового під час богослужінь, публікують українські монастирі та парафії у своїх акаунтах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис журналістки Ярослави Міщенко.

скриншот із Facebook

На одній із оприлюднених світлин видно записку «За здоров’я», на якій від руки написано «Михайла Мадяра». На іншій автор записки попросив молитися за «воїна Роберта (Мадяра)».

скриншот із Facebook

скриншот із Facebook

Такі записки до церков подають, зокрема, літні люди та діти. Після цього ім’я людини згадують під час богослужіння.

Водночас у настоятелів виникло питання щодо того, під яким саме ім’ям потрібно молитися за Бровді. Священники перепитують, яким ім’ям командувач Сил безпілотних систем був хрещений.

Саме через це на записках можна побачити різні варіанти. Частина вірян зазначає його справжнє ім’я Роберт, додаючи позивний Мадяр, тоді як на інших записках військового називають Михайлом.

Роберт Йосипович Бровді, відомий за позивним Мадяр, народився 9 серпня 1975 року в Ужгороді. Свій позивний військовий отримав через угорське коріння. До повномасштабного вторгнення Бровді займався бізнесом, був гендиректором Аграрної біржі України. У лютому 2022 року він приєднався до лав ЗСУ, а згодом створив підрозділ аеророзвідки «Птахи Мадяра», який із часом масштабувався до 414-ї окремої бригади ударних безпілотних авіаційних систем. У червні 2025 року Бровді очолив Сили безпілотних систем ЗСУ. Позивний Мадяр та створений ним підрозділ набули широкої впізнаваності під час повномасштабної війни

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія через пострадянські кримінальні мережі нібито оголосила винагороду у $20 млн за інформацію про місцезнаходження командувача Сил безпілотних систем Роберта Бровді. Крім того, Басманний районний суд Москви заочно заарештував Мадяра, а російський Слідчий комітет звинуватив його у тероризмі.

Також у липні президент Володимир Зеленський нагородив Бровді орденом Богдана Хмельницького І ступеня.