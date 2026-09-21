Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупація Олешок: Рада церков закликала врятувати людей від голоду

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Окупація Олешок: Рада церков закликала врятувати людей від голоду
У місті та районі навколо можуть залишатися понад 6 тис. людей, серед них близько 200 дітей
фото з відкритих джерел

Рада просить Папу Лева XIV та міжнародні організації долучитися до порятунку цивільних

Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій закликала міжнародних релігійних лідерів та правозахисників допомогти мешканцям окупованих Олешок на Херсонщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звернення ВРЦіРО.

У Раді церков заявили, що Олешки перебувають у гуманітарній блокаді. За даними ВРЦіРО, останні поставки продовольства на цю територію були наприкінці травня 2026 року. Мешканці голодують, а російські військові перешкоджають їм залишати місто.

За різними даними, в Олешках та районі навколо можуть залишатися понад 6 тис. людей, серед них близько 200 дітей. Цивільні перебувають у «сірій зоні» поблизу лінії фронту та щодня наражаються на обстріли й атаки безпілотників.

Люди залишаються без продуктів харчування, питної води, медикаментів та іншої необхідної допомоги. У зверненні Ради церков також наголошується на зруйнованій критичній інфраструктурі міста та відсутності електро- і газопостачання.

До кого звернулася Рада церков

ВРЦіРО закликала міжнародних релігійних та правозахисних діячів використати всі можливості для порятунку цивільних.

Зокрема, Рада звернулася:

  • до Папи Римського Лева XIV;
  • до Всесвітньої Ради Церков;
  • до Всесвітнього Євангельського Альянсу;
  • до інших релігійних лідерів та представників різних конфесій;
  • до правозахисних неурядових організацій.

Окремо ВРЦіРО закликала держави – члени Організації Об'єднаних Націй та Міжнародний комітет Червоного Хреста вжити заходів для проведення гуманітарної місії та евакуації мешканців Олешок на підконтрольну Україні територію.

«Піднести свій голос і використати всі можливості для врятування від голодної смерті мешканців міста Олешки на Херсонщині», – закликала Рада церков міжнародних релігійних лідерів, конфесії та правозахисні організації.

У ВРЦіРО зазначили, що об'єднують православних, римо- і греко-католиків, протестантів, мусульман та іудеїв.

Олешки залишаються без стабільного постачання

Проблеми з доставкою продовольства до окупованого міста тривають уже кілька місяців. У вересні «Главком» писав, що нових поставок їжі до Олешок не було з травня, а спроба доставити продукти 1 вересня завершилася тим, що автомобілі натрапили на заміновану дорогу й на зворотному шляху потрапили під атаку дронів.

Раніше українська сторона неодноразово порушувала питання евакуації цивільних: ще у травні про критичну ситуацію в Олешках повідомляв омбудсман Дмитро Лубінець.

17 вересня Лубінець заявив, що Росія тривалий час не підтверджує готовність провести евакуацію мешканців Олешок, і люди намагаються самостійно залишати окуповану територію.

Нагадаємо, 18 вересня «Главком» повідомляв, що в місцевій лікарні Олешок залишилося працювати лише четверо медиків – за даними керівниці Олешківської міської військової адміністрації Тетяни Гасаненко.

Читайте також:

Теги: росія окупація продукти Херсонщина військові харчування Дмитро Лубінець церква

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ім'я Келіна більше не відображається в розділі «список дипломатів» на вебсайті посольства Росії у Великій Британії
The Guardian: Росія відкликала посла з Великої Британії
23 серпня, 23:56
Стубб: Наразі можливості Росії для ескалації досить обмежені
Президент Фінляндії заявив, що Китай не дозволить Росії застосувати ядерну зброю проти України
30 серпня, 03:31
Російський Су-34 пошкоджено за 650 км від фронту
ЗСУ уразили російський Су-34 на аеродромі «Ахтубінськ»
21 серпня, 18:52
Рішення пов'язане з майбутнім візитом американських переговорників до столиці України
Путін наказав на три доби припинити удари по Києву
5 вересня, 14:53
ЗМІ повідомляли, що Путін в останню мить скасував заплановану зустріч із директором ЦРУ
Кремль пояснив, чому Путін не зустрівся з главою ЦРУ
2 вересня, 11:27
Близько 43% російських НПЗ виведено з ладу українськими ударами, які палають після успішного ураження
Зеленський попередив Росію про відповідь на удари по енергетиці
11 вересня, 21:09
Слов'янськ-на-Кубані зазнав атаки БпЛА та ракет
Масштабна пожежа охопила НПЗ на Кубані після української атаки (оновлено)
13 вересня, 11:52
Путін вкотре заявив про «узурпацію влади» в Україні
Путін вкотре заявив про «узурпацію влади» в Україні та відсутність «агресивних намірів» у РФ щодо Європи
19 вересня, 00:02
Росія підготувала «вибори» до Держдуми на окупованих територіях України
Лубінець розповів, як Росія підготувала «вибори» на окупованих територіях
17 вересня, 18:44

Події в Україні

Тривога в Києві тривала 50 хвилин: у столиці працювала ППО
Тривога в Києві тривала 50 хвилин: у столиці працювала ППО
Окупація Олешок: Рада церков закликала врятувати людей від голоду
Окупація Олешок: Рада церков закликала врятувати людей від голоду
Ворог атакував Запоріжжя: горить ТЦ, є поранені
Ворог атакував Запоріжжя: горить ТЦ, є поранені
Ворог вдарив по Сумах: загинула жінка, поранено чоловіка
Ворог вдарив по Сумах: загинула жінка, поранено чоловіка
Пожежі спалахнули у чотирьох районах Київщини: постраждала людина
Пожежі спалахнули у чотирьох районах Київщини: постраждала людина
Російський удар зруйнував завод виробника вентиляційного обладнання
Російський удар зруйнував завод виробника вентиляційного обладнання

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
370K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 вересня: ситуація на фронті
195K
Депутат спитав міністра фінансів, чи проживе він на мінімалку. Відео відповіді урядовця
152K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 вересня 2026
149K
Обіймала посаду майже пів століття. На Київщині депутати скинули легенду місцевого самоврядування
143K
«Геть інша людина». Вдова легендарного композитора розказала, якою є Софія Ротару в житті
70K
Бріжит Макрон програла суд журналістці, яка назвала її чоловіком

Новини

В Україні до 26°, місцями короткочасні дощі: погода на 19 вересня 2026 року
19 вересня, 05:59
Окупанти вдарили по бізнес-центру в Одесі: постраждало 10 людей, серед яких 2 рятувальників (оновлено)
18 вересня, 18:07
В Україні до 25°, короткочасні дощі, туман: погода на 18 вересня 2026 року
18 вересня, 05:59
В Україні до 25°, місцями дощитиме: погода на 17 вересня 2026 року
17 вересня, 05:59
Польща зупиняла роботу двох аеропортів через повітряну загрозу
16 вересня, 09:25
Кремль відповів на запропоноване Трампом енергетичне перемир’я
15 вересня, 13:31

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua