Окупація Олешок: Рада церков закликала врятувати людей від голоду

У місті та районі навколо можуть залишатися понад 6 тис. людей, серед них близько 200 дітей

Рада просить Папу Лева XIV та міжнародні організації долучитися до порятунку цивільних

Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій закликала міжнародних релігійних лідерів та правозахисників допомогти мешканцям окупованих Олешок на Херсонщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звернення ВРЦіРО.

У Раді церков заявили, що Олешки перебувають у гуманітарній блокаді. За даними ВРЦіРО, останні поставки продовольства на цю територію були наприкінці травня 2026 року. Мешканці голодують, а російські військові перешкоджають їм залишати місто.

За різними даними, в Олешках та районі навколо можуть залишатися понад 6 тис. людей, серед них близько 200 дітей. Цивільні перебувають у «сірій зоні» поблизу лінії фронту та щодня наражаються на обстріли й атаки безпілотників.

Люди залишаються без продуктів харчування, питної води, медикаментів та іншої необхідної допомоги. У зверненні Ради церков також наголошується на зруйнованій критичній інфраструктурі міста та відсутності електро- і газопостачання.

До кого звернулася Рада церков

ВРЦіРО закликала міжнародних релігійних та правозахисних діячів використати всі можливості для порятунку цивільних.

Зокрема, Рада звернулася:

до Папи Римського Лева XIV;

до Всесвітньої Ради Церков;

до Всесвітнього Євангельського Альянсу;

до інших релігійних лідерів та представників різних конфесій;

до правозахисних неурядових організацій.

Окремо ВРЦіРО закликала держави – члени Організації Об'єднаних Націй та Міжнародний комітет Червоного Хреста вжити заходів для проведення гуманітарної місії та евакуації мешканців Олешок на підконтрольну Україні територію.

«Піднести свій голос і використати всі можливості для врятування від голодної смерті мешканців міста Олешки на Херсонщині», – закликала Рада церков міжнародних релігійних лідерів, конфесії та правозахисні організації.

У ВРЦіРО зазначили, що об'єднують православних, римо- і греко-католиків, протестантів, мусульман та іудеїв.

Олешки залишаються без стабільного постачання

Проблеми з доставкою продовольства до окупованого міста тривають уже кілька місяців. У вересні «Главком» писав, що нових поставок їжі до Олешок не було з травня, а спроба доставити продукти 1 вересня завершилася тим, що автомобілі натрапили на заміновану дорогу й на зворотному шляху потрапили під атаку дронів.

Раніше українська сторона неодноразово порушувала питання евакуації цивільних: ще у травні про критичну ситуацію в Олешках повідомляв омбудсман Дмитро Лубінець.

17 вересня Лубінець заявив, що Росія тривалий час не підтверджує готовність провести евакуацію мешканців Олешок, і люди намагаються самостійно залишати окуповану територію.

Нагадаємо, 18 вересня «Главком» повідомляв, що в місцевій лікарні Олешок залишилося працювати лише четверо медиків – за даними керівниці Олешківської міської військової адміністрації Тетяни Гасаненко.