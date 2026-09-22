«Росію вивчили українські дячки, а не іноземці». Перший посол України в РФ зробив гучну заяву

Неоімперіалісти при владі на зразок Путіна не приховують: Україна обов’язково має бути у складі або під протекторатом Росії

Перший посол незалежної України в Росії Володимир Крижанівський заявив, що становленню російської культури та освіти значною мірою сприяли українці. Про це він зауважив в інтерв’ю «Главкому».

«У часи Київської Русі саме українці несли московитам культуру, знання. Це тривало до XVIII століття. Батько Петра I, цар Олексій Михайлович зробив одну дуже цікаву річ. За його правління було запроваджено Малоросійський приказ. До речі, одна із вулиць Москви до сьогодні носить назву Маросєйка на честь цієї установи», – зазначив експосол.

Крижанівський пояснив, що Малоросійський приказ існував, зокрема, для залучення українських дяків. За його словами, цар Олексій Михайлович дозволив запрошувати їх з України та надавати їм приходи. Згодом дяки ставали священниками й відкривали при церквах школи. Ідеться про церковоприходські школи.

Малоросійський приказ – установа Московського царства, створена 1662 року для роботи зі справами Гетьманщини. Він контролював відносини московської влади з гетьманом і козацькою старшиною, діяльність московських воєвод в українських містах та збирав інформацію про ситуацію в Гетьманщині. Приказ також розглядав церковні питання, зокрема справи духовенства, церковного майна та земель. Через московські державні структури поступово посилювався контроль Москви над церковним життям українських земель. Малоросійський приказ діяв до 1722 року, коли його функції перебрала створена Петром I Малоросійська колегія.

«Тобто Росію вивчили українські дячки, а не німці чи інші іноземці. Тому Російська імперія та похідні від неї сучасні неоімперіалісти при владі на зразок Путіна не приховують: Україна обов’язково має бути у складі або під протекторатом Росії. Як сучасна Білорусь», – наголосив експосол.

До слова, Володимир Крижанівський заявив, що Росія прагне захопити Донбас не через розташовані там шахти та поклади корисних копалин. Однією з цілей Кремля може бути використання регіону як плацдарму для подальшого просування на Південь України.