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Помер митрополит Віссаріон, якого СБУ викрила на прокремлівській агітації

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Помер митрополит Віссаріон, якого СБУ викрила на прокремлівській агітації
фото: Українська православна церква

У 2023 році СБУ повідомила Віссаріону та його рідному брату про підозру у розпалюванні релігійної ворожнечі

У четвер, 18 вересня, на 73-му році життя після тривалої хвороби помер митрополит Овруцький і Коростенський УПЦ МП Віссаріон (Стретович). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Українську православну церкву.

Василь Стретович народився 4 грудня 1953 року в селі Поляна Коростенського району Житомирської області. Навчався у Московській духовній семінарії, а у 1983 році отримав диплом духовної академії. Того ж року прийняв чернечий постриг з ім'ям Віссаріон. У вересні 1983 року його було висвячено спочатку в диякони, а згодом – у священники.

Упродовж 1983–1986 років Віссаріон служив у Житомирському Спасо-Преображенському кафедральному соборі. Згодом його перевели до церкви Різдва Богородиці в селі Білокоровичі, а у 1987 році – до Свято-Василіївського собору Овруча. У 1992 році Віссаріона обрали єпископом Коростенським, вікарієм Житомирської єпархії.

У червні 1993 року було створено окрему Овруцьку єпархію, яку він очолив із титулом «Овруцький і Коростенський». На цій кафедрі Віссаріон перебував до смерті.

Нагалаємо, у 2023 році Служба безпеки України повідомила митрополиту Віссаріону та секретарю Овруцько-Коростенської єпархії УПЦ МП про підозру. Правоохоронці заявляли, що вони провокували релігійну ворожнечу.

За матеріалами слідства, протягом кількох років Віссаріон особисто готував тексти прокремлівських листівок і брошур. У цих матеріалах він ображав релігійні почуття українців, принижував погляди вірян інших конфесій та намагався сформувати ворожі настрої щодо них.

Загальний тираж таких матеріалів становив майже 50 тис. примірників. Їх серед священників та вірян поширював секретар єпархії, який є рідним братом митрополита.

Пропагандистські матеріали співробітники СБУ вилучили під час безпекових заходів на Житомирщині навесні 2022 року. Ініційовані СБУ експертизи підтвердили наявність у вилучених текстах висловлювань, спрямованих на розпалювання релігійної ненависті.

Дії Віссаріона та секретаря єпархії правоохоронці кваліфікували як порушення рівноправності громадян залежно від їхніх релігійних переконань та за іншими ознаками.

31 серпня 2023 року Віссаріону було вручено обвинувальний акт. Митрополит заявляв, що не визнає висунутих проти нього звинувачень та відстоюватиме свою позицію в суді. Інформації про ухвалення вироку у цій справі у відкритих джерелах немає.

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Теги: смерть релігія Московська церква в Україні церква

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