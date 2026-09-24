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Тут відспівували Стуса: чим унікальний храм на Мостицій, який пошкодила РФ (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Тут відспівували Стуса: чим унікальний храм на Мостицій, який пошкодила РФ (фото)
Зведення храму коштувало величезних на той час грошей – 57 тис. карбованців сріблом
фото: Кирило Степанець

Покровський храм на Пріорці є пам’яткою архітектури та має дуже цікаву історію

Внаслідок російської атаки у Києві пошкоджено Свято-Покровський храм на вулиці Мостицькій. Ця пам’ятка архітектури була зведена ще у 1906 році та є найстарішою церквою  Пріорки та Виноградаря. «Главком» нагадує історію та особливості цієї столітньої святині, яка пережила радянські антирелігійні гоніння, Другу світову війну та відіграла особливу роль у новітній історії України.

П'ятикупольний храм із київської жовтої цегли

Покровський храм на Пріорці є пам’яткою архітектури та має дуже цікаву історію.  У XVIII столітті Пріорка була приміською слободою Києва, де на той час існувала дерев’яна Дмитрівська церква.  

Дерев’яна Дмитрівська церква
Дерев’яна Дмитрівська церква
фото: типографія Стефана Кульженка з книги В. Ващенка «Київ тепер та раніше»

Протягом 1902–1906 років на місці старої дерев'яної церкви XVIII століття почали зводити мурований п'ятикупольний храм із дзвіницею. Проєкт розробив єпархіальний архітектор Євген Єрмаков, а будівництвом керував відомий київський зодчий Микола Казанський.

Святиню збудували у1906 році
Святиню збудували у1906 році
фото з відкритих джерел

Зведення коштувало величезних на той час грошей – 57 тис. карбованців сріблом, більшість із яких зібрали завдяки пожертвам київських купців, духовенства та місцевих жителів. Споруду збудовано у стилізованих формах української архітектури XVII століття з елементами модерну, а її фасад викладено зі знаменитої київської жовтої цегли. 

Інтер'єр Покровського храму є мистецькою цінністю. Унікальні настінні розписи створювалися за участю видатного українського художника Івана Їжакевича у традиціях живопису Володимирського собору.

Храм має п'ять куполів, у західній частині розташована дзвіниця. Усередині облаштовані три престоли: головний – на честь Покрова Пресвятої Богородиці, а також два бокові – на честь святителя Миколая Чудотворця та святих великомучеників Георгія Побідоносця і Дмитра Солунського.

 Освячення церкви відбулося у вересні 1906 року.  Будівля збереглася до наших днів майже в первинному вигляді.

«Дисидентська» святиня 

У 1930-х роках радянська влада закрила церкву й перетворила її на овочевий склад. Проте вже у 1940 році богослужіння відновилися і відтоді не припинялися. Храм вистояв і під час штурму Києва у 1943 році, коли ворожий снаряд влучив в апсиду.

 У 1953 році у храмі провели капітальний ремонт. У 2008 році до 100-річчя освячення храму перекрили головний купол.

Історики та києвознавці називають Покровську церкву «дисидентською». Саме цей храм наприкінці 1980-х років став осередком панахид за видатними українськими політв'язнями та борцями за незалежність: тут відспівували Василя Стуса, Валерія Марченка, Олексу Тихого та Юрія Литвина.

Зараз храм перебуває в користуванні УПЦ (МП). Унаслідок російського обстрілу в будівлі вибито вікна, пошкоджено бані, фасади, а уламки влучили безпосередньо в престол.

Пошкодження Свято-Покровського храму на Пріорці
Пошкодження Свято-Покровського храму на Пріорці
фото: Кирило Степанець

Нагадаємо, у ніч проти 24 вересня російські війська вчергове атакували Київ, унаслідок чого двоє людей загинули, ще щонайменше восьмеро постраждали. Руйнування зафіксували в Дніпровському, Соломʼянському та Подільському районах столиці. 

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Теги: церква Київ обстріл православна церква

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