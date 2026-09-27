Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

$20 млн за Мадяра: WSJ дізнався, як Росія шукає командувача Сил безпілотних систем

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
$20 млн за Мадяра: WSJ дізнався, як Росія шукає командувача Сил безпілотних систем
Мадяр показав командний пункт Сил безпілотних систем
фото: скріншот із відео

У Росії Роберта Бровді заочно засуджено за звинуваченнями у тероризмі

Росія через пострадянські кримінальні мережі нібито оголосила винагороду у $20 млн за інформацію про місцезнаходження командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта Бровді з позивним Мадяр. Як інформує «Главком», про це пише The Wall Street Journal, журналістка якого побувала на секретному командному пункті українських операторів дронів. Так, авторка матеріалу Джилліан Кей Мелчіор описала роботу підрозділів БпЛА та зустріч із Робертом Бровді.

За «Мадяра» оголосили $20 млн

Росіяни намагаються діяти через пострадянські злочинні мережі, аби вистежити українського командира. Йдеться про суму в $20 мільйонів за інформацію про місцезнаходження майора Роберта Мадяра Бровді – командувача Сил безпілотних систем Збройних сил України.

У Росії Роберта Бровді заочно засуджено за звинуваченнями у тероризмі, пов'язаними з українськими військовими операціями. Йому призначено багаторічне ув'язнення.

Журналістку доставили до командного пункту із заходами безпеки

Через високу загрозу російського стеження Джилліан Кей Мелчор не могла просто приїхати за координатами. Їй довелося пройти суворі заходи конспірації, щоб потрапити до секретного командного пункту на південному сході України. Перед поїздкою журналістку зобов'язали вимкнути геолокацію на телефоні, перевести його в режим польоту та покласти в спеціальну сумку Фарадея, яка повністю блокує всі види сигналів – Wi-Fi, стільниковий зв'язок, Bluetooth та GPS.

Після цього представники команди Бровді відвезли журналістку до місця зустрічі автомобілем із затемненими вікнами.

За даними WSJ, подібні заходи безпеки використовують і військовослужбовці Сил безпілотних систем під час переміщень Україною.

Мадяр показав командний пункт Сил безпілотних систем

За словами журналістки, командний пункт підрозділу «Птахи Мадяра» (який виріс із загону ТрО до 414-го окремого батальйону) нагадує поєднання центру управління NASA, де оператори в режимі реального часу отримують відео з безпілотників та стежать за ситуацією на полі бою, та галереї сучасного мистецтва.

При вході розміщено меморіальну дошку з іменами 79 полеглих побратимів. Бровді розповів виданню, що він підраховує співвідношення втрат і може стверджувати, що на одного загиблого українського військового припадає 656 убитих або поранених росіян.

Безпосередньо на робочому столі Мадяра стоїть електронне табло, яке в режимі реального часу підраховує кількість ліквідованих росіян за день. На початку інтерв'ю журналістки WSJ лічильник показував 302 знищених окупантів, а вже після завершення розмови цифра зросла до 343 осіб.

Бровді очолює Сили безпілотних систем із червня 2025 року. За даними видання, це формування становить близько 2,5% українських Збройних сил, але, за оцінкою, наведеною у матеріалі, відповідає приблизно за третину втрат російських військ за попередній рік.

Сам Бровді пояснює підхід українських військових насамперед швидкістю ухвалення рішень, використанням даних та ефективним застосуванням ресурсів.

«Війна – це про математику, правильне планування, правильне використання сил і витрачання якомога меншого бюджету», – заявив Бровді.

Він також наголосив на необхідності створення цілісної системи, а не зосередження лише на окремих моделях дронів.

«Завдання полягає в тому, щоб побудувати екосистему», – сказав командувач.

У центрі показали роботу української системи Delta

Журналістка WSJ також описала використання української системи управління бойовими діями Delta. За її словами, платформа об'єднує дані з дронів, сенсорів та інших засобів у єдиному інформаційному просторі.

Колишній міністр армії США Ден Дрісколл у травні 2026 року розповідав американським законодавцям, що Delta інтегрує дрони, сенсори та вогневі засоби в одну мережу. Водночас він критикував роз'єднаність американських програмних систем, назвавши їх «розділеними, ізольованими та неефективними проти сучасних загроз».

Система дає змогу операторам позначати на карті помічені цілі, після чого інформація стає доступною іншим військовим, які перебувають поблизу. Після кожної операції також формується цифровий звіт із даними про місце, час, умови, ціль, використаний дрон чи інший засіб та результат удару.

За словами Бровді, дані є одним із ключових ресурсів сучасної війни.

Нагадаємо, Басманний районний суд Москви заочно заарештував командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта Мадяра Бровді.

Також Слідчий комітет країни-агресора заочно звинуватив Бровді у теракті на Курщині, у результаті якого 26 березня загинула «воєнкор» Першого каналу Анна Прокоф’єва.

Читайте також:

Теги: росія війна Роберт Бровді

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сенатори звинуватили Трампа у піврічній бездіяльності щодо санкцій проти РФ
Демократи звинуватили Трампа у бездіяльності із санкціями проти Росії
25 вересня, 07:23
Польща також направила військових до шести пунктів пропуску на кордоні з Україною та перевела їх у режим підвищеної готовності
Польща евакуювала два прикордонні пункти через атаку Росії – Туск
24 вересня, 15:27
Російська ЦВК уже оприлюднила перші результати голосування
У Росії закінчилися парламентські вибори: перші результати екзитполів
20 вересня, 21:57
Угода США з Данією та Гренландією, Трамп підписав закон про санкції проти РФ: головне за ніч 19 вересня
Угода США з Данією та Гренландією, Трамп підписав закон про санкції проти РФ: головне за ніч 19 вересня
19 вересня, 06:06
Після ударів 11 і 27 серпня підприємство досі не відновило виробництва
Росіяни втретє за місяць атакували балістикою «Запоріжсталь»
12 вересня, 16:50
Польща збільшить активність своїх повітряних сил
Польща оголосила про посилення захисту повітряного простору через провокації РФ
4 вересня, 12:59
Аліна Кабаєва є олімпійською чемпіонкю з художньої гімнастики
Медіахолдинг коханки Путіна придбав контрольну частку улюбленої газети російського диктатора
4 вересня, 09:32
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 12 324 танки
Втрати ворога станом на 2 вересня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
2 вересня, 06:55
Окупанти атакували дронами житлові будинки у Запоріжжі
Повітряні сили повідомили, чим атакувала РФ Україну протягом дня
28 серпня, 20:43

Суспільство

$20 млн за Мадяра: WSJ дізнався, як Росія шукає командувача Сил безпілотних систем
$20 млн за Мадяра: WSJ дізнався, як Росія шукає командувача Сил безпілотних систем
У Львові медики врятували сина колумбійця, який воює за Україну
У Львові медики врятували сина колумбійця, який воює за Україну
Яке релігійне свято відзначається 28 вересня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 28 вересня 2026: традиції та молитва
Військовий був у СЗЧ майже 20 місяців: що вирішив суд
Військовий був у СЗЧ майже 20 місяців: що вирішив суд
Прогноз погоди на тиждень 28 вересня – 4 жовтня 2026 року
Прогноз погоди на тиждень 28 вересня – 4 жовтня 2026 року
Час переглянути важливі рішення: найавторитетніший гороскоп на 28 вересня – 4 жовтня 2026 року
Час переглянути важливі рішення: найавторитетніший гороскоп на 28 вересня – 4 жовтня 2026 року

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
371K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 вересня: ситуація на фронті
153K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 вересня 2026
68K
Сі Цзіньпін у Білому домі згадав про пастку Фукідіда: що це означає
55K
Кремль відповів на нову пропозицію Зеленського стосовно мирних переговорів
53K
Кремль запропонував Зеленському переговори, пообіцявши «гарантії безпеки»
43K
Відрядження закінчилося. Стало відомо, чи повернувся генпрокурор Кравченко з Франції

Новини

В Україні до 19°, місцями дощитиме, туман: погода на 25 вересня 2026 року
25 вересня, 05:59
В Україні пройдуть значні дощі: погода на 24 вересня 2026 року
24 вересня, 05:59
Зеленський запропонував Росії переговори стосовно ситуації в Чорному морі
23 вересня, 17:08
В Україні до 18°, місцями значні дощі, грози: погода на 23 вересня 2026 року
23 вересня, 05:59
Американський військовий літак розбився біля авіабази в Німеччині
22 вересня, 17:47
Українці в Німеччині можуть втратити допомогу: на що звернути увагу
22 вересня, 12:00

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua