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Україна здатна блокувати цілі галузі економіки Росії – Мадяр

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Україна здатна блокувати цілі галузі економіки Росії – Мадяр
Українські безпілотники можуть знищувати інфраструктуру окупантів на значній відстані від фронту
фото: соцмережі

Командувач Сил безпілотних систем заявив, що українські спроможності дозволяють впливати на фінансування війни та роботу російських підприємств

Україна має спроможності для блокування цілих галузей російської економіки, якщо виникне така потреба. Про це заявив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді з позивним Мадяр в інтерв'ю The Telegraph, пише «Главком».

За його словами, українські військові вже мають необхідні засоби, досвід і практику застосування безпілотних систем для проведення операцій на значній відстані від фронту.

«Наявні спроможності у вигляді пілотів, засобів, досвіду і практики виконання бойових дій нам, військовим, дозволять виконати блокування цілих галузей чи територій за потреби», – сказав Бровді.

Він зазначив, що далекобійні удари України мають кілька основних завдань. Серед них – вплив на джерела фінансування російської війни, виробництво озброєння та морально-психологічний стан населення РФ.

За словами Бровді, такі операції також змінюють уявлення про безпечний тил Росії. Він заявив, що українські удари вже позбавили російську владу можливості розглядати європейську частину країни як гарантовано безпечну територію.

Командувач СБС також наголосив на ролі безпілотників у сучасній війні. На його думку, дрони вже замінили частину традиційних видів озброєння та частково виконують завдання, які раніше покладалися на піхоту.

«Дрони змінили хід війни, безумовно, замінивши собою цілі види озброєння, підмінивши частково собою піхоту», – сказав Бровді.

Водночас він зазначив, що технологічна перевага у війні не є постійною. За його словами, після появи нової технології противник зазвичай протягом кількох тижнів або місяців знаходить контрзаходи.

Окремо Бровді розповів про російські реактивні шахеди. Він назвав їх нинішнім технологічним викликом, але зазначив, що українські інженери вже створили перші засоби протидії таким дронам. За його словами, перші запуски реактивних перехоплювачів уже дали успішні результати.

Бровді додав, що близькість українських інженерів до фронту дозволяє швидше реагувати на нові загрози та вдосконалювати безпілотні системи без тривалого циклу погоджень.

Варто нагадати, що Росія через пострадянські кримінальні мережі нібито оголосила винагороду у $20 млн за інформацію про місцезнаходження командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта Бровді з позивним Мадяр.

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Теги: Роберт Бровді дрон війна Україна росія

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