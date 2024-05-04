Загинув, захищаючи пораненого побратима. Згадаймо Євгена Шумілова

Євген Шумілов відомий за роллю воїна з реклами «Нової пошти». Український актор театру і кіно пішов на війну добровольцем у 2022 році

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Євгена Шумілова.

Євген Шумілов народився у 1992 році в Києві. Після закінчення школи у рідному місті вступив до Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого, де навчався за спеціальністю акторське мистецтво. Згодом почав працювати у «Сучасному театрі».

До повномасштабного вторгнення Євген знімався у різноманітних серіалах та телепроєктах, зокрема, «Речовий доказ», «Реальна містика», «Сидорéнки-Сидóренки», «Швидка», «Агенти справедливості», «Відділ 44». Також він був відомий за рекламою «Нової пошти».

Шумілов у рекламному ролику «Нової пошти», режисером якого став Антоніо Лукіч скріншот відео

У 2022 році Євген пішов на війну добровольцем. Він був ротним медиком у Третій штурмовій бригаді.

Євген Шумілов під час служби фото Євген Шумілов, Facebook

30 квітня Євген Шумілов загинув, захищаючи пораненого побратима. Про смерть захисника України повідомив його близький друг Іван Марченко.

Євген Шумілов фото instagram.com/eugene_shumilov

Режисер Антонію Лукіч також написав про загибель актора: «Мав честь попрацювати з ним на знімальному майданчику, де він так пронизливо, та з такою надією дивився в майбутнє… Дякую тобі, Женя, світла памʼять…»

У Євгена лишилася мама і вітчим з інвалідністю

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.