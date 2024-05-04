Загинув, захищаючи пораненого побратима. Згадаймо Євгена Шумілова
Євген Шумілов відомий за роллю воїна з реклами «Нової пошти». Український актор театру і кіно пішов на війну добровольцем у 2022 році
Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Євгена Шумілова.
Євген Шумілов народився у 1992 році в Києві. Після закінчення школи у рідному місті вступив до Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого, де навчався за спеціальністю акторське мистецтво. Згодом почав працювати у «Сучасному театрі».
До повномасштабного вторгнення Євген знімався у різноманітних серіалах та телепроєктах, зокрема, «Речовий доказ», «Реальна містика», «Сидорéнки-Сидóренки», «Швидка», «Агенти справедливості», «Відділ 44». Також він був відомий за рекламою «Нової пошти».
У 2022 році Євген пішов на війну добровольцем. Він був ротним медиком у Третій штурмовій бригаді.
30 квітня Євген Шумілов загинув, захищаючи пораненого побратима. Про смерть захисника України повідомив його близький друг Іван Марченко.
Режисер Антонію Лукіч також написав про загибель актора: «Мав честь попрацювати з ним на знімальному майданчику, де він так пронизливо, та з такою надією дивився в майбутнє… Дякую тобі, Женя, світла памʼять…»
У Євгена лишилася мама і вітчим з інвалідністю
«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.
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