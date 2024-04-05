Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Масштабний наступ РФ. Розвідка Естонії спрогнозувала терміни

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Масштабний наступ РФ. Розвідка Естонії спрогнозувала терміни
Росія розпочала реорганізацію сил по всій лінії зіткнення
фото з відкритих джерел

Як зазначив очільник розвідки, очікуваний новий великий наступ РФ потребуватиме мобілізації, до якої Російська Федерація підготувалася

Російські війська, за даними естонської розвідки, розпочали реорганізацію сил по всій лінії фронту і готуються до можливої активізації бойових операцій найближчими тижнями. Про це повідомляє Err із посиланням на командувача розвідувального центру Сил оборони Естонії Антса Ківісельга.

За словами розвідника, реорганізація російських сил і масовані бомбардування показують, що окупанти можуть готуватися до більш масштабного наступу на початку літа.

«У зв’язку з посиленням обстановки на сході України РФ почала використовувати більші бронетанкові з'єднання, але поки без особливого успіху. Однак Росія розпочала реорганізацію сил на всьому фронті, кульмінацією якої може стати активізація бойових операцій найближчими тижнями», – сказав Ківісельг.

За словами військового, у найближчі кілька тижнів не буде великої наступальної активності, але не виключено, що з настанням літа РФ спробує чинити більший тиск на українське суспільство і військових.

Ківісельг підкреслив, що в березні Росія продовжила масовані бомбардування як на фронті, так і в глибині української території.

«Однак очікуваний новий великий наступ РФ все одно потребуватиме мобілізації, до якої Російська Федерація підготувалася, але наразі ми не можемо підтвердити, що він відбудеться найближчими тижнями», – сказав він.

Нагадаємо, російські війська продовжують штурмувати український плацдарм на лівому березі Херсонської області, але дещо змінили свою тактику.

Як повідомлялося, втрати російської армії на фронті зросли з жовтня 2023 року. Причиною цього став наступ окупаційних військ на фронті.

До слова, триває 772-га доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 65 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав чотири ракетних та 80 авіаційних ударів, здійснив 108 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Читайте також: Харків, Суми, Київ… Детальний розбір «нового наступу Путіна»
Теги: війна окупанти розвідка наступ контрнаступ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами конгресвумен, вона розуміє важливість війни, однак хоче чіткішої позиції і стратегії від адміністрації Джо Байдена
Конгресвумен українського походження відмовилася підтримати фінансування України
Вчора, 16:00
Окупанти перекидають додаткові сили на Куп’янський напрямок: аналіз ISW
Окупанти перекидають додаткові сили на Куп’янський напрямок: аналіз ISW
30 березня, 04:50
Наслідки ворожої атаки
Атака на Київ. Пошкоджено мистецький навчальний заклад
25 березня, 12:24
У тимчасово окупованому Севастополі у Криму міг бути знищений вузол зв'язку Чорноморського флоту РФ
З’явилися супутникові знімки наслідків ракетного удару по Севастополю
24 березня, 20:00
Едуард Сабанін: Головною метою та завданням нашої бригади є знищення бронетехніки ворога
Герой України Едуард Сабанін: Заморожування конфлікту – не варіант Інтерв’ю
15 березня, 15:00
Війська РФ активізувалися на кількох напрямках: оцінка ISW
Війська РФ активізувалися на кількох напрямках: оцінка ISW
15 березня, 06:09
Репродуктивні клітини військових безкоштовно зберігатимуть протягом трьох років з моменту загибелі
Зеленський підписав закон про збереження репродуктивних клітин військових
12 березня, 17:14
Війська, призначені для виконання бойових завдань, змушені рити окопи, і часто під обстрілами
Україна вступає у нову фазу війни: деталі від The Wall Street Journal
7 березня, 11:04
Як зазначив начальник ОВА, на Лимано-Куп’янському напрямку окупанти перебувають у деморалізованому стані
На одному з напрямків окупанти створюють загороджувальні загони
5 березня, 19:49

Події в Україні

Ракетний удар по Запоріжжю: є поранені та загиблі (оновлено)
Ракетний удар по Запоріжжю: є поранені та загиблі (оновлено)
Масштабний наступ РФ. Розвідка Естонії спрогнозувала терміни
Масштабний наступ РФ. Розвідка Естонії спрогнозувала терміни
В Україні оголошена масштабна повітряна тривога
В Україні оголошена масштабна повітряна тривога
Російські втрати істотно зросли на тлі контрнаступу – BBC
Російські втрати істотно зросли на тлі контрнаступу – BBC
У Запоріжжі пролунала серія вибухів
У Запоріжжі пролунала серія вибухів
Міноборони впроваджує застосунок для військових «Армія+»: яким буде функціонал
Міноборони впроваджує застосунок для військових «Армія+»: яким буде функціонал

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
36K
Найбільший нафтопереробний завод «Лукойла» зіштовхнувся з проблемами через санкції
31K
Одна з країн ЄС хоче надати біженцям дозвіл на довгострокове проживання
12K
Хрест на військових могилах. Кому «заважає»?
8716
Кіпр захлинається від напливу біженців з однієї країни
7663
Індія зробила чергову «ведмежу послугу» нафті з Росії
4447
Путін намагається заспокоїти росіян щодо економічних наслідків війни та трудової міграції – ISW

Новини

У Києві діти отруїлися наркотичними речовинами у шоколаді
Сьогодні, 16:45
СБУ повідомила про підозру «експерту» з телеканалів Медведчука
Сьогодні, 16:33
ЗМІ: Дисертацію судді Босого з пʼятої спроби перевірять на плагіат – глава НАЗЯВО Бутенко
Сьогодні, 16:26
У Харкові пролунали вибухи, місто атакували КАБами
Сьогодні, 15:58
Повітряні сили пояснили складність відбиття ракетних атак по Харкову
Сьогодні, 15:41
Росія намагається зламати роботу європейської залізниці, – Financial Times
Сьогодні, 15:19

Прес-релізи

У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
3 квiтня, 17:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua