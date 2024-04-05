Масштабний наступ РФ. Розвідка Естонії спрогнозувала терміни

Як зазначив очільник розвідки, очікуваний новий великий наступ РФ потребуватиме мобілізації, до якої Російська Федерація підготувалася

Російські війська, за даними естонської розвідки, розпочали реорганізацію сил по всій лінії фронту і готуються до можливої активізації бойових операцій найближчими тижнями. Про це повідомляє Err із посиланням на командувача розвідувального центру Сил оборони Естонії Антса Ківісельга.

За словами розвідника, реорганізація російських сил і масовані бомбардування показують, що окупанти можуть готуватися до більш масштабного наступу на початку літа.

«У зв’язку з посиленням обстановки на сході України РФ почала використовувати більші бронетанкові з'єднання, але поки без особливого успіху. Однак Росія розпочала реорганізацію сил на всьому фронті, кульмінацією якої може стати активізація бойових операцій найближчими тижнями», – сказав Ківісельг.

За словами військового, у найближчі кілька тижнів не буде великої наступальної активності, але не виключено, що з настанням літа РФ спробує чинити більший тиск на українське суспільство і військових.

Ківісельг підкреслив, що в березні Росія продовжила масовані бомбардування як на фронті, так і в глибині української території.

«Однак очікуваний новий великий наступ РФ все одно потребуватиме мобілізації, до якої Російська Федерація підготувалася, але наразі ми не можемо підтвердити, що він відбудеться найближчими тижнями», – сказав він.

Нагадаємо, російські війська продовжують штурмувати український плацдарм на лівому березі Херсонської області, але дещо змінили свою тактику.

Як повідомлялося, втрати російської армії на фронті зросли з жовтня 2023 року. Причиною цього став наступ окупаційних військ на фронті.

До слова, триває 772-га доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 65 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав чотири ракетних та 80 авіаційних ударів, здійснив 108 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.