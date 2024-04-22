Іван Киричевський Журналіст, незалежний експерт

Сили оборони України добили залишки російського імператорського флоту

glavcom.ua
Старий корабель «Комуна» – останнє дихання російського флоту
колаж: glavcom.ua

Огляд ситуації на фронті 

Для початку, згадаємо про вчорашній епізод, коли Сили оборони України буквально добили залишки російського імператорського флоту. Тобто пошуково-рятувальне судно «Комуна», котре було введене у стрій ще у 1915 році, і так по факту прослужило майже 110 років.

Хоча це судно і було неймовірно старим, але воно було і неймовірно цінним для російських військових, бо воно їм забезпечувало операції із підводними човнами – єдиним типом носіїв ракет «Калібр», які ворог зараз ризикував виводити у море. Тепер, схоже, що не ризикуватиме.

Також маємо і чергову демонстрацію «терористичного снарядного інтернаціоналу» від новоявленої «Осі зла».

Тепер мова про те, що у розпорядженні російських окупантів з’явились снаряди від Ірану в дефіцитному калібрі 203 міліметри.

Крім того, повідомляється про застосування на окремих ділянках фронту і боєприпасів начебто китайського виробництва.

На такого роду виклики наші захисники та розробники відповідають технологічністю. Наприклад, з відкритих джерел фіксується ріст активності «прильотів» по російським загарбникам із використанням французьких керованих авіабомб AASM Hammer.

І також – одна із груп наших розробників БПЛА показала дрон із «машинним зором», який «навчили» самостійно захоплювати й атакувати не тільки військову техніку, але й піхоту також.

Ну і при цьому маємо чергову цифру дня – втрати ворога по автотехніці перейшли межу в 15 тисяч одиниць. Ця цифра не тільки про те, наскільки росіяни активно використовують так звані «гольфкари» для штурмових дій, чи наскільки невдалою була практика використання заброньованих «Уралів» з «мангалами» для штурмів, але у першу чергу – про те, наскільки ж багато боєприпасів, палива та інших ресурсів російські загарбники не отримали на полі бою.

Один зі штурмових «Уралів» росіян, оснащений «мангалом»
Один зі штурмових «Уралів» росіян, оснащений «мангалом»
фото: скріншот з відео

Якщо на рівні загальних тенденцій по фронту – маємо ще більше наростання активності штурмів від армії РФ. На цьому тлі виглядає цілком раціональною версія, що росіяни хочуть встигнути скористатись «вікном можливостей», поки наша країна не почне отримувати військову допомогу від США у потрібних кількостях.

За напрямками по фронту:

Авдіївський напрямок

Навіть тут протягом вихідних було гаряче, порівняно з попередніми днями, російські нападники суттєво збільшили кількість штурмів та застосування авіації, але Сили оборони України гідно витримали натиск.

Бахмутський напрямок

Тут Himars попрацював, знищивши командний 331-го полку десантних військ РФ, котрий «прожив» буквально 2 тижні.

Новопавлівський напрямок

«Прогрес» російських військ на цьому напрямку за останні кілька тижнів виражає така цифра – лише у районі Новомихайлівки було знищено 300 одиниць ворожої техніки.

Куп’янський та Лиманський напрямки

Попри ворожу активізацію, наші війська тут стабільно утримують оборону.

Південь

Після попередніх невдач російські війська були вимушені суттєво знизити кількість атак.

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Джерело
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Теги: українці Україна війна росіяни ворог втрати

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