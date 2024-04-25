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Данія додатково виділить майже €600 млн на допомогу Україні

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Данія додатково виділить майже €600 млн на допомогу Україні
Більшість грошей, які Данія виділила Україні на 2024 рік, вже закінчувалися, проте країна збільшить фінансування
фото з відкритих джерел

Кошти підуть на закупівлю озброєнь, військового обладнання та навчання військових

Данії збільшить фінансування Українського фонду, в рамках якого Україна отримує військову допомогу, на 4,4 млрд данських крон (€590 млн). Про це повідомляє пресслужба міністерства оборони країни.

За інформацією відомства, більшість коштів, які виділила Данія для допомоги Україні на 2024 рік, вже закінчувалася, проте існувала потреба у подальшій значній військовій підтримці. Тому уряд Данії та парламентські партії досягли домовленості щодо виділення додаткових €590 млн на поточний рік.

Також представники уряду та парламенту Данії допускають прямі закупівлі у промисловості України за умови механізмів контролю. Український фонд передбачає надання Україні прямої військової допомоги у вигляді озброєнь, іншого військового обладнання та зусилля щодо навчання. Серед іншого, для ЗСУ купують зброю та обладнання у данських та іноземних компаній. 

Як повідомлялося, Данія ухвалила рішення про виділення 200 млн данських крон ($28,5 млн) на закупівлю української зброї та військової техніки для Збройних Сил України безпосередньо у вітчизняних виробників. Це перше подібне рішення в історії, яке, за словами голови Мінстратегпрому Олександра Камишіна, стане прецедентом для інших країн. Про подібне рішення Україна наполегливо просила своїх партнерів протягом останніх місяців.

Нагадаємо, уряд Данії оголосив про виділення нового пакета військової допомоги Україні на 2,2 млрд крон (близько €295 млн). Гроші підуть на розвиток морського потенціалу ЗСУ, а також безпілотники та виробництво запчастин ракет.

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Теги: Данія фінансування Україна військова допомога

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