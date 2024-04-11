В України закінчилися ракети для Patriot та Iris-T – військовий аналітик

Як зазначив Рьопке на складах союзників є сотні систем ППО та тисячі ракет до них, однак ті не поспішають передавати їх Україні

Військовий аналітик стверджує, що «знищено більшість запасів засобів ППО України»

Україна відчуває дефіцит ракет для систем протиповітряної оборони Patriot та Iris-T. Про це повідомив військовий аналітик Bild Юліан Рьопке.

Військовий аналітик стверджує, що РФ «знищила більшість інших запасів засобів» протиповітряної оборони України.

«Як я вже казав кілька тижнів тому (і мені майже ніхто не повірив) в Україні закінчилися ракети Patriot та Iris-T. Також вичерпано або знищено більшість інших запасів засобів протиповітряної оборони», – написав він.

Як зазначив Рьопке попри те, що Україна відчуває значний дефіцит боєприпасів, на складах союзників є сотні систем ППО та тисячі ракет до них.

Зазначимо, унаслідок російської атаки у ніч на 11 квітня повністю знищена Трипільська тепло-електростанція, що на Київщині.

Нагадаємо, Україна знайшла сто вільних систем протиповітряної оборони Patriot у світі. Однак сподівається якнайшвидше домовитись про постачання семи додаткових батарей Patriot.

Як повідомлялося, Європарламент відмовився ухвалювати рішення щодо фінансування Ради ЄС через неспроможність країн ЄС забезпечити Україну додатковими системами ППО Patriot.

До слова, чотири європейські країни Північноатлантичного альянсу уклали угоду про закупівлю до тисячі ракет для зенітного ракетного комплексу Patriot.