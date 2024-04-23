Декілька країн ЄС не бажають віддавати свої системи ППО Україні – Le Monde

Прем’єр Нідерландів Марк Рютте заявив, що готовий викупити обладнання у інших країн, щоб передати його Україні

Деякі країни ЄС не бажають віддавати свої сучасні системи протиповітряної оборони

Декілька європейських країн, у тому числі Франція, не бажають передавати Україні свої найсучасніші системи протиповітряної оборони. Про це пише Le Monde.

Видання нагадує, що президент України Володимир Зеленський нещодавно вчергове підкреслив, що протиповітряна оборона «сьогодні є нашим пріоритетом».

«Усвідомлюючи небезпеку, яка загрожує українцям, європейські держави намагаються організуватися, щоб допомогти їм, після того, як привітали відновлення американської підтримки, яка, однак, може зайняти кілька тижнів, щоб матеріалізуватись після голосування Палатою представників за новий пакет у $60,8 млрд», – йдеться у матеріалі.

Водночас прогрес щодо надання допомоги Україні з боку ЄС є трудомістким. Так, глави держав і урядів країн Євросоюзу «були обережні під час Європейської ради 17 і 18 квітня, щоб дати найменші обіцянки». Лише прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, який залишає свою посаду, заявив, що готовий викупити обладнання, яке є у деяких країн, щоб передати його Україні.

«Ми знаємо, що кілька країн мають запаси Patriot, але, можливо, не хочуть доставляти їх напряму», – сказав Рютте.

Зазначається, що на полях цього саміту Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО, наголосив, що пріоритетом є підтримка протиповітряної оборони України, а не дотримання всіх цінових стандартів внутрішнього обладнання Альянсу.

Раніше повідомлялося, що Україна веде активні переговори із союзниками про отримання двох батарей системи протиповітряної оборони Patriot та однієї SAMP/T.

Також Україна знайшла сто вільних систем протиповітряної оборони Patriot у світі. Однак сподівається якнайшвидше домовитись про постачання семи додаткових батарей Patriot.