Захищав Україну з перших днів вторгнення. Згадаймо Віктора Бігановського

Воїн служив у 10-ій окремій гірсько-штурмовій бригаді «Едельвейс» Сухопутних військ ЗСУ

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам'ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Віктора Бігановського.

Старший солдат Віктор Бігановський загинув 12 жовтня 2022 року поблизу села Яковлівка під Бахмутом на Донеччині. Захиснику було 34 роки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на платформу пам'яті «Меморіал».

Віктор родом з села Поділля Івано-Франківської області. Жив у місті Івано-Франківськ. Закінчив Івано-Франківський професійний будівельний ліцей №5. Працював на фасадних роботах. У вільний час любив рибалити та бути з сім'єю. У 2014 році брав участь в АТО на Донбасі.

На початку повномасштабного російського вторгнення, 9 березня 2022 року, чоловік поповнив лави захисників України. Служив у 10-ій окремій гірсько-штурмовій бригаді «Едельвейс» Сухопутних військ ЗСУ. Був стрільцем-помічником гранатометника.

Старший солдат Віктор Бігановський був стрільцем-помічником гранатометника фото: платформа пам'яті «Меморіал»

«Схиляємо голови у журбі і пошані перед справжнім воїном, учасником АТО, нашим захисником та земляком, який, не вагаючись, в перші ж дні повномасштабної війни з росією знову став на захист країни і віддав за її волю і наші мирні світанки своє життя. Він вірив у нашу Перемогу та наближав її, ми усі вдячні йому за це. Щирі співчуття та низький уклін рідним і близьким Віктора! Ім’я Віктора Бігановського назавжди буде вписане у книгу пам’яті нашої громади. Нехай душа його знайде вічний спокій, а Господь прийме її у свої обійми! Вічна пам’ять і слава Героям!» – зазначили у Більшівцівській громаді.

Поховали воїна на Алеї Слави кладовища села Чукалівка на Івано-Франківщині.

У Віктора залишилися батько, брат, сестра, дружина і син.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.