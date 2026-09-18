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Росія змінила тактику ударів по «Укрзалізниці» – Politico

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Росія змінила тактику ударів по «Укрзалізниці» – Politico
Росія атакувала пасажирські потяги України новими дронами
фото: прокуратура України

Російські дрони почали цілеспрямовано атакувати пасажирські потяги, а географія ударів розширилася до західних регіонів України

Росія змінила тактику атак на українську залізницю та почала цілеспрямовано бити безпілотниками по пасажирських потягах і локомотивах. Від початку повномасштабної війни було пошкоджено або знищено понад 500 локомотивів, причому більша частина втрат припала на останні місяці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Від початку повномасштабного вторгнення Росія пошкодила або знищила понад 500 українських локомотивів. При цьому понад 60% цих втрат припали на останні вісім місяців. Наразі «Укрзалізниця» щомісяця втрачає від 37 до 40 локомотивів.

Як пише Politico, помітна зміна російської тактики відбулася восени 2025 року. Тоді РФ почала частіше використовувати для атак на потяги дрони, оснащені засобами зв'язку через mesh-мережі. Така технологія дає змогу безпілотникам підтримувати зв'язок між собою та наземними передавачами.

Саме після цього під прицілом дедалі частіше почали опинятися не лише об'єкти залізничної інфраструктури, а й пасажирські потяги та локомотиви. Після одного з ударів поблизу Лозової на Харківщині, внаслідок якого загинули шестеро людей, залізничники запровадили спеціальні протоколи евакуації пасажирів.

Раніше більшість таких атак фіксували в межах приблизно 200 км від лінії зіткнення. Однак останнім часом зона застосування російських дронів розширилася. За даними української сторони, РФ використовує антени та ретранслятори, розміщені, зокрема, у Білорусі, що дозволяє безпілотникам загрожувати залізничному сполученню і в західних областях України.

Politico звернуло увагу на нещодавній удар поблизу польського кордону. Російський дрон атакував потяг невдовзі після того, як тією ж ділянкою проїхав інший склад з європейськими радниками з питань безпеки та колишніми політиками. Серед його пасажирів був експрем'єр Великої Британії Борис Джонсон.

В «Укрзалізниці» припустили, що російські військові могли намагатися вразити саме цей потяг, який вирушив раніше запланованого часу. Там вважають, що атаки поблизу західного кордону можуть бути спрямовані також на створення додаткових ризиків для іноземних дипломатів, політиків і журналістів, які відвідують Україну.

Посилення атак створило для України ще одну проблему – необхідність швидко ремонтувати або замінювати пошкоджений рухомий склад. Один новий локомотив коштує близько €5 млн, а нинішні темпи втрат створюють значне фінансове навантаження.

Швидко отримати необхідну кількість локомотивів від європейських партнерів також складно через різницю у ширині колії. Українська залізниця використовує колію 1520 мм, тоді як у більшості країн Європи стандарт становить 1435 мм. Сумісну з українською колію використовують, зокрема, країни Балтії та Фінляндія. Литва вже пообіцяла передати Україні локомотиви в межах зимового пакета допомоги.

Голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський наголосив, що попри зростання кількості атак залізниця не розглядає можливості припинення роботи.

Нагадаємо, раніше в Україні оновили порядок роботи залізничного транспорту та вокзалів під час повітряних тривог. Рух потягів і посадку пасажирів тепер визначають з урахуванням рівня загрози.

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Теги: Укрзалізниця дрон війна

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