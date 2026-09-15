На війні з Росією загинув дзюдоїст Олександр Іванов

Олександр Іванов віддав дзюдо близько десяти років

Олександр Іванов з квітня 2022 року захищав Україну

Виконуючи бойове завдання на Лиманському напрямку загинув вихованець дніпровського дзюдо, воїн 66-ї ОМБр імені Мстислава Хороброго Олександр Іванов. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Федерацію дзюдо України.

Олександр Іванов віддав дзюдо близько десяти років, в 2000-х тренувався під керівництвом Олександра Олександровича Лєнкова, брав участь в міських, обласних чемпіонатах, національних турнірах.

Олександр Іванов з квітня 2022 року захищав Україну.

«На жаль, війна забирає найкращих… Олександру Іванову тепер назавжди 35 років.

Висловлюємо щирі співчуття родині, близьким та побратимам загиблого Героя.

Низький уклін Воїну за мужність і захист. Герою Слава», – йдеться у дописі Федерації дзюдо України.

Нагадаємо, титулований український футбольний тренер Олександр Іванов після початку повномасштабної агресії РФ проти України продовжив професійну діяльність у Росії.

Наразі Іванов працює в структурі санкт-петербурзького «Зеніта».

Як повідомлялося, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) відповів на запит «Главкома» щодо його реакції на санкції ЄС проти міністра спорту РФ та президента Олімпійського комітету Росії (ОКР) Михайла Дегтярьова.

«МОК взяв до уваги санкції, що були запроваджені Європейським Союзом проти пана Дегтярьова. Однак ці санкції не впливають на робочі відносини між МОК та Олімпійським комітетом Росії», – йдеться у відповіді МОК.