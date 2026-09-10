Окупанти атакували сортувальний термінал «Нової пошти» в Хмельницькому – ЗМІ

За інформацією місцевих, після атаки на території термінала виникла пожежа

На території об'єкта нібито зафіксували влучання, інформація про наслідки уточнюється

У Хмельницькому окупанти атакували сортувальний термінал «Нової пошти». Попередньо, на території об'єкта сталося влучання. Про це повідомляють місцеві ЗМІ, пише «Главком».

Під час вечірньої повітряної тривоги на Хмельниччині працювали сили ППО. Є збиття, повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін. Деталі атаки посадовець пообіцяв повідомити згодом.

Сортувальний термінал – це великий логістичний комплекс, де посилки автоматично розподіляють за напрямками та готують до подальшого перевезення. Хмельницький термінал «Нової пошти» є одним із таких автоматизованих центрів компанії. Його сортувальні лінії здатні обробляти тисячі відправлень на годину.

Наразі немає офіційної інформації про можливих загиблих чи постраждалих. Також уточнюється, яких саме пошкоджень зазнали термінал та його обладнання.

Дані про наслідки атаки можуть змінюватися після появи офіційних повідомлень місцевої влади та рятувальників.

Варто нагадати, що у Хмельницькому під час гасіння пожежі на ринку, яка виникла через падіння уламків збитого БпЛА, сталася повторна детонація – травмувало чотирьох рятувальників, їх госпіталізували.