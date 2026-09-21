Мадяр заблокував будівництво в Угорщині нафтосховища для України: заява прем'єра

За його словами, поки при владі перебуватиме уряд його партії «Тиса», українського нафтосховища в країні не буде

Глава угорського уряду заявив, що за його каденції такого об’єкта не буде

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що його уряд не дозволить будувати на території країни нафтосховище для потреб України. Напередодні «Нафтогаз» та угорська компанія MOL підписали меморандум про створення потужностей для зберігання нафтопродуктів поблизу українсько-угорського кордону. Про це Мадяр заявив під час виступу в парламенті Угорщини, повідомляє Népszava, пише «Главком». За його словами, поки при владі перебуватиме уряд його партії «Тиса», українського нафтосховища в країні не буде.

«За уряду «Тиси» такого сховища не буде ні біля угорсько-українського кордону, ні деінде», – заявив угорський прем’єр. Мадяр також розкритикував MOL через переговори з українською стороною. За його словами, компанія почала обговорювати можливість створення сховища ще за попереднього уряду Віктора Орбана, але нинішній кабінет не був поінформований про ці контакти. Прем’єр заявив, що вважає такі дії компанії неприйнятними.

Водночас у MOL наголосили, що проєкт перебуває лише на початковому етапі. Компанія пояснила, що наразі йдеться про вивчення технічних, фінансових, екологічних та регуляторних умов. Така підготовка може тривати кілька років.

Меморандум «Нафтогаз» і MOL підписали 20 вересня під час першого саміту «Карпатської вісімки». Документ передбачає спільне опрацювання та потенційну реалізацію проєкту зі зберігання нафтопродуктів на території Угорщини поблизу кордону з Україною. Потужності планували використовувати для забезпечення потреб українського ринку.

«Нафтогаз» пояснював, що створення додаткових потужностей за межами зон російських ударів має підвищити стабільність постачання пального в Україну.

Варто нагадати, що група «Нафтогаз» та угорська енергетична компанія MOL домовилися побудувати потужності для зберігання нафтопродуктів на території Угорщини, неподалік від кордону з Україною – відповідний меморандум сторони підписали під час першого саміту «Карпатської вісімки».