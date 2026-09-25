Гуманітарна катастрофа в Олешках. Комісар Ради Європи з прав людини зробив заяву

О’Флаерті наголосив, що РФ зобов’язана забезпечувати населення продовольством, медичними засобами та сприяти наданню гуманітарної допомоги

Комісар Ради Європи з прав людини Майкл О’Флаерті відреагував на гуманітарну катастрофу в окупованих Олешках на Херсонщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт комісара.

«Я стурбований стрімким погіршенням гуманітарної кризи в Олешках – населеному пункті на тимчасово окупованих територіях Херсонської області України. Цивільні мешканці, зокрема діти, залишаються без достатньої кількості їжі, медикаментів, медичної допомоги, водопостачання та електроенергії. За наявними повідомленнями, вони перебувають під високим ризиком загибелі», – йдеться у заяві.

Майкл О’Флаерті наголосив, що відповідно до міжнародного гуманітарного права Росія, як держава-агресорка, зобов’язана забезпечувати населення продовольством і медичними засобами, а також сприяти наданню гуманітарної допомоги.

«Я закликаю до негайного локального припинення вогню, безперешкодного доступу гуманітарних організацій і безпечної евакуації цивільних. Невимовні труднощі та страждання людей, які опинилися вздовж лінії фронту та на окупованих територіях, потребують міжнародної уваги й дій», – додав комісар.

Нагадаємо, проблеми з доставкою продовольства до окупованого міста тривають уже кілька місяців. У вересні «Главком» писав, що нових поставок їжі до Олешок не було з травня, а спроба доставити продукти 1 вересня завершилася тим, що автомобілі натрапили на заміновану дорогу й на зворотному шляху потрапили під атаку дронів.

Раніше українська сторона неодноразово порушувала питання евакуації цивільних: ще у травні про критичну ситуацію в Олешках повідомляв омбудсман Дмитро Лубінець.

Також 17 вересня Лубінець заявив, що Росія тривалий час не підтверджує готовність провести евакуацію мешканців Олешок, і люди намагаються самостійно залишати окуповану територію.

До слова, в місцевій лікарні Олешок залишилося працювати лише четверо медиків – за даними керівниці Олешківської міської військової адміністрації Тетяни Гасаненко.