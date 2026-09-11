У «Резерв+» з’явиться новий статус: кого виключатимуть з обліку автоматично

Водночас виключення з військового обліку не варто плутати зі зняттям з обліку

Зміна статусу відбуватиметься на підставі даних реєстру «Оберіг»

У застосунку «Резерв+» з’явиться новий статус «виключений». Він відображатиме інформацію про людей, яких виключили з військового обліку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані Міноборони.

Статус змінюватиметься автоматично на підставі інформації з реєстру «Оберіг». Людині не потрібно буде окремо звертатися до територіального центру комплектування, якщо відповідні дані вже внесені до реєстру.

Зокрема, автоматичне виключення стосується чоловіків, які досягли граничного віку перебування в запасі. Після досягнення цього віку інформація в реєстрі має оновлюватися без додаткової заяви громадянина. У «Резерв+» при цьому відображатиметься відповідний статус та дата виключення з військового обліку.

Водночас виключення з військового обліку не варто плутати зі зняттям з обліку. Знята з обліку людина може залишатися військовозобов’язаною, тоді як виключення означає припинення перебування на військовому обліку у випадках, передбачених законодавством.

Окрім досягнення граничного віку, закон передбачає й інші підстави для виключення з військового обліку. Зокрема, це може стосуватися непридатності до військової служби з виключенням із військового обліку та інших визначених законом випадків.

Варто нагадати, що учителі та інші педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти відтепер можуть оформити відстрочку від мобілізації через застосунок «Резерв+». Документи завантажувати не потрібно – необхідні дані система перевірятиме автоматично