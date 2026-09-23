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США випробували дрони-перехоплювачі, перевірені в Україні

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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США випробували дрони-перехоплювачі, перевірені в Україні
США випробували дрони Bumblebee
фото: U.S. Northern Command﻿

Bumblebee використовує штучний інтелект для наведення на ціль, а заявлена частка прямих влучань перевищує 70%

Північне командування Збройних сил США випробувало дрони-перехоплювачі Bumblebee американської компанії Perennial Autonomy під час навчань Falcon Peak 26.2 на полігоні Юма в Аризоні. Різні версії цих безпілотників раніше застосовували українські військові проти російських дронів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Північного командування США.

Навчання триватимуть до 25 вересня. Основну увагу американські військові приділили протидії безпілотникам на південному кордоні США. Під час навчань тестують системи виявлення та супроводу дронів, а також методи їхнього знешкодження.

За даними командування, під час випробувань враховують досвід Об'єднаної оперативної групи «Південний кордон». Він має допомогти визначити, які технології необхідні для виявлення та перехоплення безпілотників, що використовуються для незаконного спостереження та контрабанди.

Bumblebee – напівавтономний квадрокоптер, призначений для знищення малих дронів прямим тараном. Він також може виконувати завдання з розвідки та супроводу цілей.

За даними The New York Times, система забезпечує понад 70% прямих влучань завдяки бортовому штучному інтелекту, який використовується для наведення на завершальному етапі польоту. Перехоплювач здатний утримувати ціль навіть у разі втрати оператором ворожого дрона контролю над ним.

Українські військові застосовували різні варіанти Bumblebee проти російських FPV-дронів та розвідувальних безпілотників. Інша розробка Perennial Autonomy – Merops – використовувалася для перехоплення ударних дронів типу шахед та безпілотників-приманок «Гербера».

Компанію Perennial Autonomy заснував колишній генеральний директор Google Ерік Шмідт. У січні Об'єднана міжвідомча оперативна група 401 уклала з компанією контракт на $5,2 млн на систему Bumblebee V2. У травні було укладено трирічний контракт із максимальною вартістю $500 млн на платформи Merops, Bumblebee та Hornet для різних видів Збройних сил США.

Перехоплювачі Merops уже застосовували підрозділи Центрального командування США проти іранських «Шахедів». У серпні 2-га дивізія морської піхоти також провела навчання із системами Merops, Bumblebee та Hornet у Каліфорнії.

Північне командування США наразі не повідомило, які саме технології, випробувані під час Falcon Peak 26.2, можуть перейти до оперативного застосування на південному кордоні.

Нагадаємо, Україна та Сполучені Штати протягом останнього року працювали над рамковою угодою, яка має розширити випробування та виробництво українських оборонних технологій на американській території. Президент Володимир Зеленський був готовий підписати документ під час Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.

За даними CBS News, остаточне укладення угоди може відбутися пізніше, коли до цього буде готова американська сторона. Над документом протягом останнього року працювали американське та українське оборонні відомства.

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Теги: штучний інтелект дрон США Україна ЗСУ війна

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