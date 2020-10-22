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    Суспільство

    Запорізька область є лідером реалізації проєкту «Велике будівництво», – Боговін

    • Розсилка
    Запорізька область є лідером реалізації проєкту «Велике будівництво», – Боговін

    Голова Запорізької ОДА повідомив, що завершено капітальний ремонт у запорізькій школі-інтернаті № 7 та гімназії № 8 м Мелітополь

    Голова Запорізької обласної державної адміністрації (ОДА) Віталій Боговін в ході відкриття сучасного футбольного стадіону Запорізької гімназії №8, заявив, що всі капітальні ремонти та реконструкції проводяться в зазначені терміни з урахуванням якості проведення робіт. Запорізька область стала однією з перших в Україні, встановила камери і зробила онлайн-карту об'єктів «Великого будівництва».

    Про це йдеться на офіційному веб-сайті Запорізької ОДА.

    «Завдяки програмі президента України «Велике будівництво» та командній роботі фахівців на всіх рівнях, ми  збудували якісний та сучасний спортивний майданчик, що заохочує займатися спортом всіх: дітей і дорослих, аматорів і професійних спортсменів. 20 червня було отримано необхідні дозволи і розпочались роботи та вже 1 жовтня, в рекордні 3,5 місяці, стадіон був повністю готовий!», – наголосив Віталій Боговін.

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    Запорізька область є лідером реалізації проєкту «Велике будівництво», – Боговін
    Запорізька область є лідером реалізації проєкту «Велике будівництво», – Боговін
    Запорізька область є лідером реалізації проєкту «Велике будівництво», – Боговін
    Запорізька область є лідером реалізації проєкту «Велике будівництво», – Боговін
    Запорізька область є лідером реалізації проєкту «Велике будівництво», – Боговін
    Запорізька область є лідером реалізації проєкту «Велике будівництво», – Боговін
    Запорізька область є лідером реалізації проєкту «Велике будівництво», – Боговін
    Запорізька область є лідером реалізації проєкту «Велике будівництво», – Боговін
    Запорізька область є лідером реалізації проєкту «Велике будівництво», – Боговін
    Запорізька область є лідером реалізації проєкту «Велике будівництво», – Боговін
    Запорізька область є лідером реалізації проєкту «Велике будівництво», – Боговін
    Запорізька область є лідером реалізації проєкту «Велике будівництво», – Боговін
    Запорізька область є лідером реалізації проєкту «Велике будівництво», – Боговін
    Запорізька область є лідером реалізації проєкту «Велике будівництво», – Боговін
    Запорізька область є лідером реалізації проєкту «Велике будівництво», – Боговін
    Запорізька область є лідером реалізації проєкту «Велике будівництво», – Боговін
    Запорізька область є лідером реалізації проєкту «Велике будівництво», – Боговін
    Запорізька область є лідером реалізації проєкту «Велике будівництво», – Боговін
    Запорізька область є лідером реалізації проєкту «Велике будівництво», – Боговін
    Запорізька область є лідером реалізації проєкту «Велике будівництво», – Боговін
    Запорізька область є лідером реалізації проєкту «Велике будівництво», – Боговін
    Запорізька область є лідером реалізації проєкту «Велике будівництво», – Боговін
    Запорізька область є лідером реалізації проєкту «Велике будівництво», – Боговін
    Запорізька область є лідером реалізації проєкту «Велике будівництво», – Боговін
    Запорізька область є лідером реалізації проєкту «Велике будівництво», – Боговін
    Запорізька область є лідером реалізації проєкту «Велике будівництво», – Боговін
    Запорізька область є лідером реалізації проєкту «Велике будівництво», – Боговін
    Запорізька область є лідером реалізації проєкту «Велике будівництво», – Боговін
    Запорізька область є лідером реалізації проєкту «Велике будівництво», – Боговін
    Запорізька область є лідером реалізації проєкту «Велике будівництво», – Боговін
    Запорізька область є лідером реалізації проєкту «Велике будівництво», – Боговін
    Запорізька область є лідером реалізації проєкту «Велике будівництво», – Боговін
    Запорізька область є лідером реалізації проєкту «Велике будівництво», – Боговін
    Запорізька область є лідером реалізації проєкту «Велике будівництво», – Боговін

    Голова Запорізької ОДА повідомив, що на сьогодні завершено капітальний ремонт у запорізькій школі-інтернаті №7, гімназії «Софія» м. Дніпрорудне та гімназії №8 м. Мелітополь. Завершено реконструкцію ділянок траси Н–30 «Василівка–Бердянськ» 112,3 км. Збудовано першу чергу Запорізької вітроелектростанції потужністю 98 МВт.

    Окрім того, керівник Запорізької області звернув увагу на мости-довгобуди: «Згідно договору, термін будівництва мостів – 4 роки. Ми ж плануємо завершити через 2 роки. Роботи ведуться цілодобово. На цей рік заплановано фінансування у розмірі 3,7 млрд грн. До кінця 2020 року заплановано відкрити 1 смугу руху на мості, який з’єднує Бабурку з островом Хортиця. Загалом, за всю історію незалежності, в Запорізькій області відремонтовано рекордну кількість доріг. Ми маємо чим пишатись!», – підкреслив Віталій Боговін.

    будівництво ремонт фінансування Запорізька область стадіон
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