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    Зеленський вдруге за пів року відвідує Волинь

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    На Волині Володимир Зеленський планує&nbsp;<span>зустрітися з представниками об&rsquo;єднаних територіальних громад</span> - Зеленський вдруге за пів року відвідує Волинь
    На Волині Володимир Зеленський планує зустрітися з представниками об’єднаних територіальних громад

    Минулого разу пресслужба Зеленського назвала Волинську область Луцькою

    Президент Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Волинської області, під час якої зустрінеться з представниками об’єднаних територіальних громад і перегляне стан будівництва інфраструктурних проектів. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

    «Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Волинської області. Глава держави зустрінеться з представниками об’єднаних територіальних громад. Також президент перевірить стан реалізації в регіоні програми «Велике будівництво», - йдеться у повідомленні.

    Востаннє Зеленський був на Волині у липні. Тоді пресслужба Зеленського осоромилась, адже назвала Волинську область - Луцькою.

    Напередодні Зеленський провів ряд кадрових призначень в СБУ. Зокрема він звільнив Павла Данюкова з посади начальника Управління СБУ у Волинській області.

    До слова, Зеленський перед мсевими виборами дав інтерв’ю чотирьом українським телеканалам. Спілкування президента з журналістами можна буде побаити ввечері 22 жовтня. 

    СБУ будівництво Волинська область Володимир Зеленський президент
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