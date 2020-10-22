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    Новини

    В Одесі на будмайданчику загинули двоє робітників

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    Одеса: рятувальники вилучили з-під завалу тіла двох загиблих на будмайданчику робітників - В Одесі на будмайданчику загинули двоє робітників
    Одеса: рятувальники вилучили з-під завалу тіла двох загиблих на будмайданчику робітників
    Фото: Нацполіція

    Робочих завалило у котловані землею та уламками будівельних конструкцій

    У середу, 21 жовтня, на одному з будмайданчиків в Одесі, який знаходиться на вулиці Академіка Сахарова, загинули двоє чоловіків.

    Про це розповіли у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

    Як повідомляється, робочих завалило у котловані землею та уламками будівельних конструкцій.

    У Нацполіціі вважають, що причиною загибелі людей стало порушення правил безпеки.

    За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

    трагедія Одеса будівництво смерть рятувальники поліція
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