В Одесі на будмайданчику загинули двоє робітників
Робочих завалило у котловані землею та уламками будівельних конструкцій
У середу, 21 жовтня, на одному з будмайданчиків в Одесі, який знаходиться на вулиці Академіка Сахарова, загинули двоє чоловіків.
Про це розповіли у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.
Як повідомляється, робочих завалило у котловані землею та уламками будівельних конструкцій.
У Нацполіціі вважають, що причиною загибелі людей стало порушення правил безпеки.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.