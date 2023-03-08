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Зеленський у присутності генсека ООН вручив державні нагороди жінкам (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський у присутності генсека ООН вручив державні нагороди жінкам (фото)
фото скріншот відео

Державні нагороди отримали жінки-військовослужбовці, працівниці медичної системи, ДСНС, «Укрзалізниці», «Укрпошти»

Сьогодні, 8 березня, президент України Володимир Зеленський у присутності генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша вручив державні нагороди жінкам-військовослужбовцям, працівницям медичної галузі, Державної служби з надзвичайних ситуацій, «Укрзалізниці» й «Укрпошти». Про це повідомляє пресслужба ОфФісу президента..

«Сьогодні ми дякуємо нашим жінкам, які воюють, які працюють, дбають заради миру для України, заради захисту нашого життя, нашої свободи, наших людей», – зазначив глава держави.

За його словами, державні нагороди отримали жінки-військовослужбовці, працівниці медичної системи, ДСНС, «Укрзалізниці», «Укрпошти».

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Серед нагороджених — лікарка дитячої лікарні «Охматдит» Оксана Леонтьєва, яка загинула внаслідок російського ракетного удару по Києву 10 жовтня минулого року. Її орден «За заслуги» III ступеня отримали батько та маленький син.

«Я вважаю дуже символічним, що цей візит пана генерального секретаря ООН припав саме на сьогодні, на 8 березня – Міжнародний день боротьби за права жінок і міжнародний мир. І захист прав, і повага до кожної людини – це те, на чому базується свобода народів і мир між народами. Зараз, на жаль, такий час, що реальна загроза свободі, а отже, і міжнародній стабільності. Це – найбільші загрози за багато десятиліть. Життя мільйонів сімей руйнується через відчуття безкарності для агресора, людям знову доводиться боротися за свої фундаментальні права і елементарну безпеку у різних регіонах світу», – підкреслив Зеленський.

Як повідомлялося, сьогодні, 8 березня, президент України Володимир Зеленський провів зустріч з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем під час його візиту до Києва.

Теги: 8 березня Свобода Володимир Зеленський Охматдит президент державні нагороди орден батько

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