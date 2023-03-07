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«Україна завжди памʼятатиме своїх героїв»: Зеленський відреагував на смерть Да Вінчі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Україна завжди памʼятатиме своїх героїв»: Зеленський відреагував на смерть Да Вінчі
фото: kurs.if.ua

Дмитро Коцюбайло загинув у бою під Бахмутом

На Донбасі загинув Герой України, легендарний доброволець Дмитро Коцюбайло з позивним Да Вінчі. Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні зазначив, що  Коцюбайло один із наймолодших героїв України.

«Сьогодні в бою загинув Да Вінчі, герой України, доброволець, людина-символ, людина-хоробрість, – Дмитро Коцюбайло. Боєць 67-ї окремої механізованої бригади, комбат. Загинув в бою під Бахмутом, у бою за Україну. Він із 2014 року захищав нашу незалежність, гідність нашого народу. Один із наймолодших героїв України. Один із тих, чия особиста історія, характер, сміливість навіки стали історією, характером і сміливістю України.

Уже понад девʼять років українські герої в жорстоких боях за державу виборюють майбутнє для України. Спокій і відносна безпека в тилових містах – це їхній подвиг. Наша впевненість у перемозі України – це їхня стійкість і сила», – зазначив президент.

Зеленський наголосив, що Україна завжди памʼятатиме своїх героїв. «Наша памʼять про них не згине. Згине цей ворог, що прийшов в Україну. 67-ма бригадо, воїни, слава вашій хоробрості! Усі українці, хто бʼється за Бахмут, слава вашому героїзму! Дякую всім воїнам, чия стійкість і наполегливість знищують армію окупанта на Донбасі! Вічна памʼять усім, хто віддав життя за Україну!», – сказав президент.

 

В інтерв'ю «Главкому» Дмитро Коцюбайло розповів, що окуповані території України треба звільняти виключно силовим способом. Він говорив, що українцям потрібно розраховувати на самих себе, на свою армію, на своїх героїв.

Нагадаємо, що під Бахмутом загинула бойова лікарка Яна Рихліцька.

Читайте також: Герой України Да Вінчі: Наші території треба звільняти силовим способом. Не бачу іншого шляху
Теги: історія ворог Дмитро Коцюбайло безпека президент окуповані території Україна Володимир Зеленський Герой України українці незалежність Бахмут

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