Доля Бахмута: Зеленський дав доручення Залужному

Українське військове командування одноголосно прийняло рішення про оборону міста

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки, на якому доручив головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному посилити оборону міста Бахмут Донецької області та допомогти українським військовим. Про це він заявив у своєму вечірньому зверненні.

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«Сьогодні на Ставці я прямо поставив питання і командувачу Сирському і головнокомандувачу Залужному про те, якою вони бачать далі оборонну операцію на Бахмутському напрямку. Відійти, чи продовжувати оборону і посилювати міць. Обидва генерали відповіли «не відходити та посилюватись», – зазначив глава держави.

За його словами, рішення про оборону міста було прийнято українським військовим командуванням одноголосно. Зеленський доручив Залужному знайти відповідні сили, які допоможуть українським захисникам боронити Бахмут.

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«Немає такої частинки України, щоб сказати що від неї нібито можна відмовитись. Немає такого українського окопу, в якому стійкість і героїзм наших військових були б не цінними», – наголосив президент.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський жорстко відреагував на відео, на якому видно, як російські загарбники розстріляли українського беззбройного полоненого захисника за слова «Слава Україні».