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    Зеленський опублікував миле фото з донецьким котом

    Володимир Зеленський відвідав позиції українських військовослужбовців на передній лінії оборони - Зеленський опублікував миле фото з донецьким котом
    Володимир Зеленський відвідав позиції українських військовослужбовців на передній лінії оборони
    фото: Володимир Зеленський/Instagram

    Володимир Зеленський був у районі проведення операції об'єднаних сил на Донбасі

    Президент України Володимир Зеленський відвідав українських військових на Донбасі та опублікував фото з котом. Відповідна світлина з'явилася в Instagram президента.

    У підписі до фото Зеленський назвав військових героями, котрі готові захищати Україну. «Приїжджаючи до наших військових, щоразу переконуюсь, що вони – справжні герої з добрими та щирими серцями. А найголовніше – готові захищати Україну», – написав Зеленський.

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    Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 17 лютого приїзджав у район проведення операції об'єднаних сил на Донбасі, де загострилася ситуація практично по всій лінії фронту.

    Глава держави оглянув зразки новітнього озброєння та військової техніки, передані до підрозділів Збройних Сил України. Крім того, Зеленський пообідав із військовими.

    Протягом 17 лютого окупанти 60 разів порушили режим припинення вогню – один український військовослужбовець дістав поранення, ще один – бойове травмування, також поранено двох цивільних.

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    Теги: Донбас тварини Володимир Зеленський президент Instagram
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    Зеленський опублікував миле фото з донецьким котом