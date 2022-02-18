Ніхто не знає про реальні наслідки злочинних дій Росії на окупованих українських територіях

Вчора сталася ще одна подія, яка заслуговує на особливу увагу. Слідчий комітет Росії порушив проти України кримінальну справу за масове знищення цивільного населення Донбасу у 2014 році. Вже й масові поховання знайшли. Там напевно біля кожного убитого і «візитка Яроша» лежить. Путін і Лавров не даремно про Срєбрініцу періодично згадують.

Це говорить про те, що росіяни точно готують сценарій помсти Україні за Донбас. Не в суді, ясна річ, а силою. Приводом у майбутньому може стати будь-що і будь-коли. Зараз готується основа – і звернення Думи до Путіна, і ця кримінальна справа Слідкому.

Сподіваюся, що хоч тепер вся управлінська машина України невідкладно включиться у збір, систематизацію і офіційну презентацію зведених доказів злочинних дій Росії у Криму і на Донбасі. Усе, що збиралося і оприлюднювалося досі, робилося несистемно і дуже часто завдяки небайдужим громадянам. Тим часом, українці і світ досі не мають узагальненого уявлення про реальні наслідки злочинних дій Росії на окупованих українських територіях.

Збір і максимальна популяризація такої інформації потрібні не для шоу. Це основа для легітимації серйозних політичних рішень і дій. Не варто боятися, що це поламає «Мінський процес».

Про цю прогалину кричимо роками. Може хоч зараз почують, бо ставки у «грі» з Росією різко зростають.

Джерело: блог Михайла Басараба

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