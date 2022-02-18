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    Події в Україні

    Російські бойовики обстріляли Донецьку залізницю. Рух потягів обмежений

    Усі роботи на залізниці були припинені - Російські бойовики обстріляли Донецьку залізницю. Рух потягів обмежений
    Усі роботи на залізниці були припинені
    фото: DonetskRailway/Facebook.com

    Працівники залізниці доставлені у сховища, що допомогло уникнути жертв

    Російсько-окупаційні війська обстріляли з артилерії зранку, 18 лютого, залізничну станцію Скотувата. Через що рух приміських та вантажних поїздів до станції Фенольна обмежено. Про це повідомляє пресслужбу Донецької залізниці.

    «Близько 8 години ранку, неподалік від залізничної станції Скотувата, почався артобстріл. Зауважимо, що на цій ділянці Донецької залізниці проводяться ремонто-відновлювальні роботи. Але навіть після надання гарантій про припинення вогню, дотримуватися їх на непідконтрольній території не стали», – йдеться в повідомленні.

    Як зазначається у повідомленні, усі роботи були припинені, а працівники доставлені у сховища, що допомогло уникнути жертв.

    «У зв’язку з непередбачуваною ситуацією та можливими новими обстрілами, Донецька залізниця змушена тимчасово обмежити рух приміських пасажирських та вантажних поїздів до станції Фенольна», – попередив перевізник.

    Нагадаємо, напередодні вранці окупанти обстріляли з артилерії селище Станиця Луганська. Один зі снарядів поцілив у дитячий садочок. Крім того, вранці 17 лютого окупанти обстріляли залізничну станцію Кіндрашівська-нова, що у Станиці Луганській Луганської області.Увечері 17 лютого обстріли повторилися. Ввечері один із ворожих снарядів влучив у житловий будинок. Також учора на Донбасі зафіксували загострення ситуації: від початку доби вже 47 ворожих обстрілів.

    До слова, у Євросоюзі відреагували на обстріл дитячого садка в Станиці Луганській 17 лютого. Заяву з цього приводу зробив високий представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

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    Теги: Росія Донбас обстріл залізниця
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    Російські бойовики обстріляли Донецьку залізницю. Рух потягів обмежений