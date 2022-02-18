Російські бойовики обстріляли Донецьку залізницю. Рух потягів обмежений

Працівники залізниці доставлені у сховища, що допомогло уникнути жертв

Російсько-окупаційні війська обстріляли з артилерії зранку, 18 лютого, залізничну станцію Скотувата. Через що рух приміських та вантажних поїздів до станції Фенольна обмежено. Про це повідомляє пресслужбу Донецької залізниці.

«Близько 8 години ранку, неподалік від залізничної станції Скотувата, почався артобстріл. Зауважимо, що на цій ділянці Донецької залізниці проводяться ремонто-відновлювальні роботи. Але навіть після надання гарантій про припинення вогню, дотримуватися їх на непідконтрольній території не стали», – йдеться в повідомленні.

Як зазначається у повідомленні, усі роботи були припинені, а працівники доставлені у сховища, що допомогло уникнути жертв.

«У зв’язку з непередбачуваною ситуацією та можливими новими обстрілами, Донецька залізниця змушена тимчасово обмежити рух приміських пасажирських та вантажних поїздів до станції Фенольна», – попередив перевізник.

Нагадаємо, напередодні вранці окупанти обстріляли з артилерії селище Станиця Луганська. Один зі снарядів поцілив у дитячий садочок. Крім того, вранці 17 лютого окупанти обстріляли залізничну станцію Кіндрашівська-нова, що у Станиці Луганській Луганської області.Увечері 17 лютого обстріли повторилися. Ввечері один із ворожих снарядів влучив у житловий будинок. Також учора на Донбасі зафіксували загострення ситуації: від початку доби вже 47 ворожих обстрілів.

До слова, у Євросоюзі відреагували на обстріл дитячого садка в Станиці Луганській 17 лютого. Заяву з цього приводу зробив високий представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.