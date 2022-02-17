Як Зеленський з’їздив на Донбас: «передок», їдальня, промова (фото)

Глава держави оглянув зразки новітнього озброєння та військової техніки, передані до підрозділів Збройних Сил України

Під час робочої поїздки до Донецької області президент України Володимир Зеленський відвідав позиції українських військовослужбовців на передній лінії оборони, де тривають інтенсивні обстріли. Глава держави оглянув зразки новітнього озброєння та військової техніки, передані до підрозділів Збройних Сил України, зокрема переносні протитанкові ракетні комплекси FGM-148 Javelin та NLAW, а також гранатомети М141, повідомляє пресслужба Офісу президента.

Повідомляється, що Зеленський також оглянув передові позиції та ознайомився із оперативно-тактичною обстановкою в зоні відповідальності підрозділів ЗСУ.

«Пишаюся вашим героїзмом. Ви стоїте на захисті незалежності України та даєте гідну відсіч ворогові. Відчуваємо постійну гордість за наших захисників», – наголосив він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський приїхав у район проведення операції об'єднаних сил на Донбасі, де сьогодні спостерігається загострення ситуації практично по всій лінії фронту. Фото своєї поїздки Зеленський опублікував в акаунті в Instagram.

У четвер, 17 лютого, загострилася ситуація практично по всій лінії фронту на Донбасі в Луганській області. Бойовики застосовують важку артилерію. Сьогодні окупанти обстріляли дитячий садок у Станиці Луганській.

Водночас бойовики, які обстріляли дитсадок у Станиці Луганський, ліплять фейки про українську армію.

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