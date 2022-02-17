Де розміщені війська РФ у Придністров’ї? ЗМІ оприлюднили детальну мапу (фото)

Загалом Росія має від 400 до 500 військовослужбовців у миротворчому контингенті та ще до 1500 військовослужбовців у незаконних формуваннях на території Молдови

Журналісти молдовського видання Zona de securitate, що спеціалізується на висвітленні придністровської тематики, опублікували карту, де вказано місця дислокації російських військових на території окупованого регіону, передає «Главком».

Zonă de securitate підрахувала, що на непідконтрольному регіоні перебуває загалом близько двох тисяч військових, яких контролює Російська Федерація. Вони розиіщені у 17 пунктах – у 15 перебувають миротворчі війська, які були введені в Республіку після укладання домовленостей з Москвою у 1992 році й ще на двох локаціях розміщені російські військові Оперативної групи російських військ (ОГРВ), що перебувають у Молдові незаконно й до складу якої входять 82-й і 113-й окремі мотострілецькі батальйони. Разом з тим, автори підкреслюють, що дослідження не включає так звану придністровську армію, яка також дислокується у регіоні.

«Загальна кількість миротворців в Об’єднаних миротворчих силах (ОМС – ред.) становить, за офіційними даними, 1375 військових. Загальна кількість молдовських (військових з офіційних збройних сил Республіки Молдова – ред.) миротворців в ОМС – 453 військових. Загальна кількість російських миротворців в ОМС за офіційними даними – 431 військовий. Загальна кількість миротворців в Об'єднаних миротворчих силах від Тирасполя (так звана армія Придністровʼя) – 491 солдат. Українських військових спостерігачі у складі контингенту ОМС, за офіційними даними – 10 військовослужбовців. Російські миротворці та військові Оперативної групи російських війсь (ОГРВ) – це різні контингенти», – пояснює у коментарі «Главкому» засновниця видання Zonа de securitate Ірина Табарану.

Загалом Росія має від 400 до 500 військовослужбовців у миротворчому контингенті та ще до 1500 військовослужбовців у незаконних формуваннях ОГРВ.

Військові ОГРВ розміщуються у двох локаціях поблизу військового складу у Колбасній, поблизу кордону з Україною та безпосередньо у Тирасполі.

Військовий склад в Колбасній був створений у 1940-х роках у Рибницькому районі поблизу кордону з Україною. За радянських часів артилерійський склад боєприпасів № 1.1411 був стратегічним арсеналом Західного військового округу УРСР. Більшість боєприпасів зберігалися саме тут після виведення радянських військ з колишньої НДР, Чехословаччини та інших країн соцтабору. Зараз у Колбасній зберігається близько 20 тисяч тонн зброї та боєприпасів.

«У разі вибуху боєприпасів, які неможливо транспортувати, це спричинить екологічну катастрофу. Склад охороняється й перебуває у розпорядженні військ ОГРВ, що перебувають у Молдові незаконно», – йдеться у дослідження Zonă de securitate.

Миротворчий контингент перебуває у таких локаціях:

у селі Гиска розміщується тристоронній пункт миротворчих сил (військові з Молдови, Росії та Придністров’я);

двосторонній пункт (військові РФ та Придністров’я) № 7 розміщується біля Дубосарської ГЕС;

на перетині населених пунктів Тігіна-Варниця, у селі Кочієр, поблизу міста Дубоссари, розміщується миротворчий пункт №1, де перебувають лише військові РФ;

миротворчий міст №1, що виходить на міст через Дністер поблизу населених пунктів Тігіна та Паркани, в складі якого лише російські військові;

пост № 11, де перебувають військові з Молдови, РФ та Придністров’я, розміщується на виїзді на міст через річку Дністер із села Гура-Бакулуй.

Одинадцятий пост – одна знайбільших дислокацій, де молдовські військові мають змогу перетинатися із представниками сепаратистського режиму в Тирасполі.

Ще одна точка посту №11 перебуває вже по інший бік Дністра біля селища Бичок; за 3 км на північ від населеного пункту Тігіна, біля міста Бендери перебуває двосторонній пост (військові з Молдови та РФ), тут також перебуває й Об’єднана контрольна комісія (ОКК), що керує миротворчим контингентом;

в Дубоссарах розміщений пункт №4, який в односторонньому порядку контролюють так звані придністровські війська.

До складу Об'єднаної контрольної комісії (ОКК) входять представники конфліктуючих сторін, а також Росії та України. ОКК розв'язує питання, пов'язані з миротворчою операцією та управляє зоною безпеки. Зона безпеки – це територія між підконтрольною частиною Молдови та окупованим регіоном, має протяжність 200 км з півночі на південь та 15-20 км – із заходу на схід республіки. У зону безпеки входить й місто Бендери, яке перебуває під подвійною юрисдикцією – Кишиніва й Тирасполя. У Бендерах і розташовується штаб-квартира ОКК. Україна має у складі миротворчої місії військових спостерігачів.

Нагадаємо, виданню «Главком» було відмовлено в акредитації для висвітлення подій під час відкритих засідань ОКК. Молдовські правозахисники засудили таке рішення.

Молдовське видання Zona de Securitate отримало такий допуск і сьогодні фактично є єдиним спеціалізованим ЗМІ, якому наданий допуск до висвітлення подій.

Нагадаємо, у 2017 році Конституційний суд Республіки Молдова визнав неконституційним перебування російських військ на території Придністров’я.

Як повідомляв «Главком», влада Молдови неодноразово вимагала виведення незаконних збройних формувань з території Молдови. Питання військової присутності РФ у Молдові підіймалося під час Генеральної асамблеї ООН ще у 2018 році, президентка Молдови Майя Санду та представники уряду неодноразово закликали Росію вивести свої війська з Придністров’я.

Читайте також: