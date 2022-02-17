Ситуація на Донбасі загострюється: Зеленський прямує в зону ООС (фото)

Зеленський повідомив, що вивчає порядок бойового патрулювання і систему охорони державного кордону

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що направляється в район проведення операції об'єднаних сил на Донбасі, де сьогодні спостерігається загострення ситуації практично по всій лінії фронту. Фото своєї поїздки Зеленський опублікував в акаунті в Instagram.

«Донеччина, другий день. Вийшли в акваторію Азовського моря. Наші військові надійно оберігають державні кордони і територію України як на суші, так і в морі.Катерами прямуємо в район проведення ООС», – написав президент.

Також Зеленський повідомив, що вивчає порядок бойового патрулювання і систему охорони державного кордону.

До слова 17 лютого загострилася ситуація практично по всій лінії фронту на Донбасі в Луганській області. Як повідомляє Уніан, бойовики застосовують важку артилерію. «Попередні дні ситуація була відносно спокійною. Перша інформація про обстріл прийшла о другій ночі з сіл Сизе та Болотене, район Станиці Луганської, вранці близько 8 ранку почали надходити повідомлення про обстріл в інших селах цього ж району, потім про обстріл у районі Попасної, Трьохізбенки. Багато хто повідомляє про застосування важкого озброєння. На деяких ділянках бій був чутний близько 11 дня. Мирні жителі чекають у підвалах», –розповів виданню керівник гуманітарної місії «Проліска» Євген Каплін.

Паралельно в соціальних мережах пропагандисти поширюють фейки та звинувачують в обстрілах ЗСУ. Водночас у Щастинській міській територіальній громаді повідомили, що поблизу міста 17 лютого був артобстріл. Людей просять залишатися у приміщеннях. «Обстріляли селище Старий Айдар та Лобачеве. Велика ймовірність повторення обстрілу. Усіх жителів Щастинської громади переконливо просимо не виходити на вулицю, перебувати у приміщеннях та поблизу укриттів», – йдеться в повідомленні.

Влада також опублікувала перелік будинків які можуть використовуватись як бомбосховища в місті Щастя.

Нагадаємо, бойовики, які обстріляли дитсадок у Станиці Луганський, ліплять фейки про українську армію.

Нагадаємо, проросійські бойовики на Донбасі звинуватили українську армію в загостренні. Тим часом, російські ЗМІ повідомляють про масове відведення путінських військ. Попри гучні заяви окупантів, останній звіт української розвідки, зібраний у середу, не містить жодних доказів того, що Росія відводить свої війська від кордонів України. Так само не бачать обіцяного відведення російських військ від українських кордонів і у Північноатлантичному альянсі. Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг перед міністерською зустріччю у Брюсселі.