У Зеленського готові вести перемовини з Росією, аби повернути політв'язнів



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Росія, на думку глави АП, рано чи пізно погодиться на перемовини

Команда президента Володимира Зеленського готова до перемовин з Росією принаймні для повернення українців з полону.

Про це в ефірі «Право на владу» заявив голова Адміністрації президента Андрій Богдан.

«Сенс у перемовинах з Росією — хоча б для того, щоб повернути наших людей звідти (з Росії — ред.). А ще можна знайти дуже багато сенсу, на тій стороні теж живуть наші українці. Вони розмовляють і українською, і російською мовами», — сказав голова АП.

На запитання, чи готові вони на перемовини з бойовиками, Богдан вказав, що вони не є самостійними суб'єктами, тобто не ухвалюють рішень.

А Росія, на думку Богдана, рано чи пізно погодиться на перемовини — «питання лише коли й на яких умовах».

Нагадаємо, 22 травня біля будівлі Адміністрації президента у Києві проходив одиночний пікет дружини вбитого на Донбасі українського військового.

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