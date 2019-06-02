У Зеленського склали список його реальних сторінок у соцмережах
Довіряйте лише офіційним джерелам інформації - заявили у президента
Усі сторінки Володимира Зеленського у соціальних мережах верифіковані. Про це повідомляє прес-служба президента.
Вони також надали список сторінок Зеленського у «Фейсбук», «Твіттер» та «Інстаграм» і закликали підписуватися, щоб не загубити».
Раніше повідомлялося, що користувачі в мережі Twitter знайшли акаунт під ім’ям Володимир Зеленський.
Однак потім у президента заявили, що акаунт в соцмереж Twitter v__zelenskyi є фейковим.