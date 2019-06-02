  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Зеленського склали список його реальних сторінок у соцмережах

    • Розсилка
    У Зеленського склали список його реальних сторінок у соцмережах

    Довіряйте лише офіційним джерелам інформації - заявили у президента

    Усі сторінки Володимира Зеленського у соціальних мережах верифіковані. Про це повідомляє прес-служба президента.

    Вони також надали список сторінок Зеленського у «Фейсбук», «Твіттер» та «Інстаграм» і закликали підписуватися, щоб не загубити».

    Раніше повідомлялося, що користувачі в мережі Twitter знайшли акаунт під ім’ям Володимир Зеленський. 

    Однак потім у президента заявили, що акаунт в соцмереж Twitter  v__zelenskyi є фейковим. 

    Читайте також
    Володимир Зеленський Facebook Twitter соціальні мережі Instagram
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ