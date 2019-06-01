Команда Зеленського здобула рекордні сім нагород премії Асоціації політконсультантів Polaris Awards



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Вчора в Афінах відбулось визначення найкращих політичних консультантів в Європі

Команда Президента України Володимира Зеленського, яка розробляла його передвиборчу кампанію, перемогла у 7 номінаціях щорічної премії Європейської асоціації політичних консультантів (EAPC) Polaris Awards. Про це повідомляє прес-служба команди Зеленського.

Повідомляється, що Україна вперше брала участь у цьому конкурсі й показала найкращий результат за кількістю перемог на одну країну за всю історію існування премії.

Церемонія нагородження відбулася у Греції 31 травня.

Команда Зеленського стала беззаперечним лідером у таких номінаціях:

«Кампанія у соціальних медіа» (Social Media Campaign);

«Найкраще веб-відео» (Best Web Video);

«Найкраще використання негативного або контрастного» (Best Use of Negative or Contrast);

«Креативне використання даних / метрик / аналітики» (Creative Use of Data / Metrics / Analytics);

«Найкращий веб-сайт» (Best Website);

«Діджитал-кампанії» (Digital Campaigns);

«Найкраще використання гумору» (Best Use of Humor).

Нагороди в Україну привіз радник президента Михайло Федоров, який у передвиборчому штабі Володимира Зеленського відповідав за діджитал-напрям.