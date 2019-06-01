Команда Зеленського здобула рекордні сім нагород премії Асоціації політконсультантів Polaris Awards
Вчора в Афінах відбулось визначення найкращих політичних консультантів в Європі
Команда Президента України Володимира Зеленського, яка розробляла його передвиборчу кампанію, перемогла у 7 номінаціях щорічної премії Європейської асоціації політичних консультантів (EAPC) Polaris Awards. Про це повідомляє прес-служба команди Зеленського.
Повідомляється, що Україна вперше брала участь у цьому конкурсі й показала найкращий результат за кількістю перемог на одну країну за всю історію існування премії.
Церемонія нагородження відбулася у Греції 31 травня.
Команда Зеленського стала беззаперечним лідером у таких номінаціях:
- «Кампанія у соціальних медіа» (Social Media Campaign);
- «Найкраще веб-відео» (Best Web Video);
- «Найкраще використання негативного або контрастного» (Best Use of Negative or Contrast);
- «Креативне використання даних / метрик / аналітики» (Creative Use of Data / Metrics / Analytics);
- «Найкращий веб-сайт» (Best Website);
- «Діджитал-кампанії» (Digital Campaigns);
- «Найкраще використання гумору» (Best Use of Humor).
Нагороди в Україну привіз радник президента Михайло Федоров, який у передвиборчому штабі Володимира Зеленського відповідав за діджитал-напрям.