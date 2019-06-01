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    Політика

    Команда Зеленського здобула рекордні сім нагород премії Асоціації політконсультантів Polaris Awards

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    Команда Зеленського здобула рекордні сім нагород премії Асоціації політконсультантів Polaris Awards

    Вчора в Афінах відбулось визначення найкращих політичних консультантів в Європі

    Команда Президента України Володимира Зеленського, яка розробляла його передвиборчу кампанію, перемогла у 7 номінаціях щорічної премії Європейської асоціації політичних консультантів (EAPC) Polaris Awards. Про це повідомляє прес-служба команди Зеленського.

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    Повідомляється, що Україна вперше брала участь у цьому конкурсі й показала найкращий результат за кількістю перемог на одну країну за всю історію існування премії.

    Церемонія нагородження відбулася у Греції 31 травня.

    Команда Зеленського стала беззаперечним лідером у таких номінаціях:

    • «Кампанія у соціальних медіа» (Social Media Campaign);
    • «Найкраще веб-відео» (Best Web Video);
    • «Найкраще використання негативного або контрастного» (Best Use of Negative or Contrast);
    • «Креативне використання даних / метрик / аналітики» (Creative Use of Data / Metrics / Analytics);
    • «Найкращий веб-сайт» (Best Website);
    • «Діджитал-кампанії» (Digital Campaigns);
    • «Найкраще використання гумору» (Best Use of Humor).

    Нагороди в Україну привіз радник президента Михайло Федоров, який у передвиборчому штабі Володимира Зеленського відповідав за діджитал-напрям.

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