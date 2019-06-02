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    Американський сенатор після зустрічі із Зеленським пообіцяв підтримку Україні

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    Президент України Володимир Зеленський та сенатор-республіканець Роберт Портман - Американський сенатор після зустрічі із Зеленським пообіцяв підтримку Україні
    Президент України Володимир Зеленський та сенатор-республіканець Роберт Портман

    Портман має намір продовжувати «підтримувати вільну і демократичну Україну»

    Сенатор-республіканець та співголова Ради України в Сенаті США Роберт Портман пообіцяв підтримку «демократичної України»  шляхом військової та політичної допомоги.

    Про це американський політик написав у Twitter за підсумками зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.

    «Я мав задоволення зустрітися з новообраним президентом України Володимиром Зеленським на початку цього тижня. Він прихильний зміцненню зв'язків із США і протидії російській агресії», - заявив Портман.

    Він додав, що як співголова Ради України в Сенаті має намір продовжувати «підтримувати вільну і демократичну Україну шляхом відповідної військової, політичної та економічної допомоги США».

    Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський обговорив із сенатором США Робертом Портманом політичну ситуацію в Україні, зокрема дострокові парламентські вибори, а також ситуацію на Донбасі.

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