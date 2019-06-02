Матір вбитого журналіста Бузини хоче зустрітися із Зеленським



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Мати журналіста Олеся Бузини Валентина

Журналіста і російського пропагандиста Олеся Бузину вбили у 2015 році біля будинку, де він мешкав

Мати журналіста Олеся Бузини, убитого в Києві в 2015 році, хоче зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це адвокат Валентини Бузини Ренат Кузьмін написав у Facebook.

Він зазначив, що «більше чотирьох років пройшло з моменту вбивства журналіста, проте до цих пір не вдалося встановити замовників злочину».

За словами адвоката, екс-президент України Петро Порошенко і глави силових відомств відмовили матері журналіста у зустрічі.

«Сподіваюся, новий президент по-людськи поставиться до прохання Валентини Бузини і здійснить особистий прийом, після чого справа прийме справедливий оборот», - резюмував Кузьмін

Нагадаємо, журналіста і російського пропагандиста Олеся Бузину вбили 16 квітня 2015 року на вулиці Дегтярівській у Шевченківському районі Києва біля будинку, де він мешкав. При цьому вбивство відбулося під час «Прямої лінії» президента Росії Володимира Путіна. Тоді він заявив, що це «не перше політичне вбивство» в Україні.

За підозрою у вбивстві журналіста було затримано націоналістів Андрія Медведька і Дениса Поліщука.

Як повідомлялося, мати Олеся Бузини Валентина Бузина подала позов в Європейський суд з прав людини.