  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Матір вбитого журналіста Бузини хоче зустрітися із Зеленським

    • Розсилка
    Мати журналіста Олеся Бузини Валентина - Матір вбитого журналіста Бузини хоче зустрітися із Зеленським
    Мати журналіста Олеся Бузини Валентина

    Журналіста і російського пропагандиста Олеся Бузину вбили у 2015 році біля будинку, де він мешкав

    Мати журналіста Олеся Бузини, убитого в Києві в 2015 році, хоче зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.

    Про це адвокат Валентини Бузини Ренат Кузьмін написав у Facebook. 

    Він зазначив, що «більше чотирьох років пройшло з моменту вбивства журналіста, проте до цих пір не вдалося встановити замовників злочину».

    За словами адвоката, екс-президент України Петро Порошенко і глави силових відомств відмовили матері журналіста у зустрічі.

    «Сподіваюся, новий президент по-людськи поставиться до прохання Валентини Бузини і здійснить особистий прийом, після чого справа прийме справедливий оборот», - резюмував Кузьмін

    Нагадаємо, журналіста і російського пропагандиста Олеся Бузину вбили 16 квітня 2015 року на вулиці Дегтярівській у Шевченківському районі Києва біля будинку, де він мешкав. При цьому вбивство відбулося під час «Прямої лінії» президента Росії Володимира Путіна. Тоді він заявив, що це «не перше політичне вбивство» в Україні. 

    За підозрою у вбивстві журналіста було затримано націоналістів Андрія Медведька і Дениса Поліщука.

    Як повідомлялося, мати Олеся Бузини Валентина Бузина подала позов в Європейський суд з прав людини.

    Читайте також
    Петро Порошенко ЗМІ суд вбивство адвокат Володимир Зеленський президент журналіст
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ