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    Думки вголос

    Коли виходиш до високих гостей без піджака і в кольоровій сорочці, то це прямий вияв неповаги

    • Тарас Чорновіл

      Журналіст, політичний діяч

    • Розсилка
    Коли виходиш до високих гостей без піджака і в кольоровій сорочці, то це прямий вияв неповаги

    Ви, 73% (чи скільки там вас іще залишилося), можете тішитися: який же ваш преЗедєнт крутий і рубаха-парєнь...

    Щось мудре писати сьогодні лінь, а оскільки чищу робочий стіл компа, то може повиставляю пару фото, які підібрав на всяк випадок, але не реалізував.

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    Коли виходиш до високих гостей без піджака і в кольоровій сорочці, то це прямий вияв неповаги
    Коли виходиш до високих гостей без піджака і в кольоровій сорочці, то це прямий вияв неповаги

    Перша підбірка про дрес-код. Є святі правила, як слід одягатися в культурному товаристві, якщо не бажаєш образити своїх гостей чи оточуючих (якщо ти, звісно, не замовлений на день народження клоун з Макдональдса).

    У державному протоколі такі речі є взагалі визначальною мовою жестів. Для вільного стилю навмисно виписані спеціальні формати «без краваток / без піджаків» тощо, які наперед узгоджуються між сторонами. Усе дуже чітко регламентується. Ти можеш у своєму вбранні виглядати трохи невміло й неоковирно, але повністю дотриматися формальних приписів. Тоді тебе судитимуть лише за повний несмак та недоладність. Саме такою й постає на другому фото Ніна Хрущова під час візиту в США.

    А коли ти виходиш до високих гостей у демонстративно неофіційному вигляді, без піджака, в кольоровій сорочці та з закоченими рукавами, то це прямий вияв неповаги. Він чітко фіксується як невербальний меседж іноземній країні та враховується при подальшому плануванні їхнього ставлення до всієї нашої держави.

    А ви, 73% (чи скільки там вас іще залишилося), можете тішитися: який же ваш преЗедєнт крутий і рубаха-парєнь...

    Джерело: блог Тараса Чорновола

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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