Коли виходиш до високих гостей без піджака і в кольоровій сорочці, то це прямий вияв неповаги

Ви, 73% (чи скільки там вас іще залишилося), можете тішитися: який же ваш преЗедєнт крутий і рубаха-парєнь...

Щось мудре писати сьогодні лінь, а оскільки чищу робочий стіл компа, то може повиставляю пару фото, які підібрав на всяк випадок, але не реалізував.

Перша підбірка про дрес-код. Є святі правила, як слід одягатися в культурному товаристві, якщо не бажаєш образити своїх гостей чи оточуючих (якщо ти, звісно, не замовлений на день народження клоун з Макдональдса).

У державному протоколі такі речі є взагалі визначальною мовою жестів. Для вільного стилю навмисно виписані спеціальні формати «без краваток / без піджаків» тощо, які наперед узгоджуються між сторонами. Усе дуже чітко регламентується. Ти можеш у своєму вбранні виглядати трохи невміло й неоковирно, але повністю дотриматися формальних приписів. Тоді тебе судитимуть лише за повний несмак та недоладність. Саме такою й постає на другому фото Ніна Хрущова під час візиту в США. А коли ти виходиш до високих гостей у демонстративно неофіційному вигляді, без піджака, в кольоровій сорочці та з закоченими рукавами, то це прямий вияв неповаги. Він чітко фіксується як невербальний меседж іноземній країні та враховується при подальшому плануванні їхнього ставлення до всієї нашої держави. А ви, 73% (чи скільки там вас іще залишилося), можете тішитися: який же ваш преЗедєнт крутий і рубаха-парєнь...

Джерело: блог Тараса Чорновола

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