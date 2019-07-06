Зеленський дорікнув керівникам митниці з низькою зарплатою айфонами



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Глава держави обурився дорогими телефонами митників

Президент підозрює, що митники живуть не лише на зарплату

Президент України Володимир Зеленський під час сьогоднішнього візиту до Закарпаття дорікнув керівникам митниці тим, що вони не можуть зупинити контрабанду, натомість купують собі айфони – дорогі смартфони, які навряд могли б собі дозволити, якби жили на одну зарплату.

«Я не кажу, що ви берете хабарі - напевно, чесні та порядні люди, айфони маєте. Але чому ви залишаєтеся на своїх посадах, якщо не можете зупинити контрабанду? Для чого? Тут такі маленькі зарплати», - із таким питанням він звернувся до високопосадовців митниці.

Зеленський підозрює митників у хабарництві (з 24-ї хвилини)

Як відомо, сьогодні президент представив нового очільника Закарпаття в будівлі Закарпатської митниці на КПП «Ужгород».

Главу держави супроводжують новопризначений керівник Державної митниці Максим Нефьодов, керівник Офісу президента Андрій Богдан, т.в.о. голови СБУ Іван Баканов, заступник глави Офісу Президента Олексій Гончарук, керівник Національної поліції Сергій Князєв, в.о. голови Фіскальної служби Олександр Власов.

Нагадаємо, Зеленський порадив написати заяви на звільнення керівникам Закарпатської, Львівської, Волинської та Чернівецької митниць ДФС.